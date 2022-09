Nuovo Rinascimento e Small Giants, a Firenze alla scoperta delle Pmi e delle eccellenze italiane

Alessandro Marinella - Brand Amassador @E. Marinella, Alessandro Mauro Rossi, Maurizio Marinella - Amministratore @E. Marinella Alessandro Marinella - Brand Amassador @E. Marinella, Alessandro Mauro Rossi, Maurizio Marinella - Amministratore @E. Marinella Alessandro Mauro Rossi Marco Forlani - AD - BFC Media Marco Forlani - AD - BFC Media Marco Forlani - AD - BFC Media Marco Forlani - AD - BFC Media Marco Forlani - AD - BFC Media Marco Forlani - AD - BFC Media Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Danilo Iervolino Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Alessandro Marinella - Brand Ambassador @E. Marinella Alessandro Marinella - Brand Ambassador @E. Marinella Alessandro Marinella - Brand Ambassador @E. Marinella Alessandro Marinella - Brand Ambassador @E. Marinella Alessandro Marinella - Brand Amassador @E. Marinella, Alessandro Mauro Rossi, Maurizio Marinella - Amministratore @E. Marinella Andrea Mercatelli - Wealth Manager @Azimut Angelica Eruli, Marco Eruli @Wecontent Srl Anna Balzani e Carla Majenza Bernardo Bruno - Avvocato @Brunco e Associati Bernardo Bruno - Avvocato @Brunco e Associati Carla Majenza, Franco Vaccari Davide Bertellini Donato Centonze @Nero Life Style Elisabetta Bastianello e Andrea Cuman Fabrizio Barulli - Head of Partnership and Business Development @Telepass Franco Vaccari, Claudio Boni, Alessandro Bucelli Giuseppe Capicotto - GM @EFM Iacopo De Francisco, Andrea Feliciani, Alberico Potenza e Marco Quaglierini @Banca CF+ Laura Basili - Founder @Women at Business (WAB srl), Ilaria Cecchini, Simona Zito - Generale Manger @Chopard Italia Srl Luigi Salvadori Marcello Gallo @Fondazione Donor Italia Marcello Negri - imprenditore @Genuina Pet Food Marco Tagliaferri - Ospite @El.En SpA Massimo Angeretti - Avvocato @Michelatti&Angeretti Studio Legale Associato Mauro Celli - Imprenditore @A.Celli Group Pasquale Cataldi - CEO @Altus SpA Riccardo Berretti, Giulio Berretti @Soc.Agricola La Lumaca del Mugello, Eleonora Berretti - Ostetrica @Usl Roberta Ganzetti, Paolo Salvadeo - Direttore Generale @El.En. SpA, Marco Tagliaferri Simonetta Schillaci @Fondazione Italia Sociale Ursula Beatt @ITALHAUS, Antonella Bonatti @ITALHAUS Vezio Manneschi - VicePresidente @Fondazione Kon Franco Vaccari - Presidente @Rondine Cittadella della Pace Enrico Chiavacci - CMO @Marchesi Antinori, Marco Giuri - Avvocato

Nella cornice del quinto appuntamento con Nuovo Rinascimento, quest’anno dedicato ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, organizzato in collaborazione con Kon Group, società indipendente di finanza straordinaria, Bfc Media presenta al Four Seasons di Firenze, la quarta tappa di Small Giants, il roadshow dedicato alla scoperta delle eccellenze italiane.

La tappa di Firenze è il quarto appuntamento dopo Brescia, Torino, Trieste e precede le ultime due tappe del 2022 che si terranno in Sardegna (Alghero) e in Puglia (Ostuni).

La giornata è iniziata nel Salone della Gherardesca con l’evento di premiazione della prima edizione dei Forbes Social Awards, un riconoscimento indetto per i migliori progetti, iniziative, eventi ed esperienze nel campo della comunicazione pubblica, realizzati da istituzioni, governi e organizzazioni della società civile, in Europa e oltre che ha visto la presenza di personaggi di caratura internazionale a cominciare dal Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt. La cerimonia di consegna dei premi è stata affidata Olaf Bruns, giornalista internazionale, delegato agli affari pubblici europei.

L’evento serale

Il main event serale si è tenuto nel Salone delle feste La Villa del Four Season dove oltre 200 tra i più importanti esponenti del tessuto economico italiano hanno dibattuto sui temi più importanti del momento per dare le linee guida per un nuovo rinascimento economico che sia anche sostenibile e responsabile.

Presenti alla serata anche l’Amministratore Delegato di BFC Media Marco Forlani e Danilo Iervolino editore di Bfc Media.

Un appuntamento di assoluto prestigio e di riferimento per la business community divenuto imprescindibile tanto da essere già stato confermato per il prossimo anno.

