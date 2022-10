Semplice e interamente online: la soluzione della fiduciaria digitale ClubDeal per la gestione dei beni

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di settembre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

ClubDealFiduciaria Digitale, società di ClubDeal S.p.A., nasce nel 2021 per offrire agli utenti la piena digitalizzazione dei processi di investimento e operativi di amministrazione fiduciaria dei beni. Autorizzata dal MiSE, ClubDealFiduciaria Digitale si pone l’obiettivo di innovare un settore ancora poco digitalizzato e renderlo più efficiente, trasparente e smart.

I servizi

Con ClubDealFiduciaria è possibile gestire l’amministrazione delle partecipazioni, la raccolta della documentazione societaria, l’attività di reportistica e di predisposizione della documentazione e delle comunicazioni societarie. Inoltre, l’intestazione delle quote a ClubDealFiduciaria permette agli investitori di aggregare i propri investimenti presso un unico soggetto, ottimizzandone la gestione fiscale e rendendo le quote dei loro investimenti maggiormente liquidabili. La dashboard di ClubDealFiduciaria mette a disposizione un tool per la raccolta di tutte le informazioni relative alle proprie partecipazioni e una sezione per le comunicazioni e repository dei documenti firmati, così da offrire a ogni utente un unico spazio digitale per accedere in modo semplice e smart a tutte le informazioni e comunicazioni. Il successo tecnologico della piattaforma è il risultato di partnership con aziende del calibro di Salesforce, Almaviva, Intesa Ibm e Docusign.

Oltre ad amministrazione di quote e beni rapida e al 100% digitale, gli investitori e le aziende possono usufruire di diversi servizi. My Syndicate ad esempio permette di semplificare la gestione del syndicate investment, modalità di co-investimento utilizzata principalmente da business angel e venture capital a supporto delle startup. ClubDealFiduciaria sostituisce la creazione del veicolo ad hoc, tipico del syndicate investing, consentendo di risparmiare sui costi di gestione e azzerando i rischi di governance, pur mantenendo tutte le clausole che regolano i rapporti tra la società target e gli investitori, che seguono linee guida a livello internazionale. Rispetto alla costituzione di un veicolo, vengono semplificate anche le procedure di voto e di cessione delle quote, oltre a garantire riservatezza sulle identità dei soci del syndicate.

Un altro servizio a disposizione degli investitori è Mypir Online, attivo dal 2021, che permette a investitori Hnwi (High net worth individual, ovvero “individuo ad alto patrimonio netto”) e business angel di coniugare in modo personalizzato e flessibile le agevolazioni previste dalla normativa che regola i Pir alternativi (esenzione totale dalle imposte sui redditi per le rendite finanziarie e plusvalenze di capitale per gli investimenti del portafoglio Pir detenuti per almeno cinque anni; esenzione dall’imposta di successione; credito d’imposta pari alle eventuali future minusvalenze relative a investimenti qualificati effettuati attraverso il Pir entro l’anno) con i benefici previsti per l’investimento in startup e pmi innovative (detrazioni fiscali pari al 30% dell’importo investito).

La famiglia ClubDeal

ClubDealFiduciaria, insieme alla piattaforma di private crowdfunding ClubDealOnline, fa parte di un esclusivo progetto: ClubDeal Digital Platform, una soluzione innovativa che offre servizi e modalità operative digitali specifiche dedicate ai club deal e agli operatori del settore. In particolare, la piattaforma si rivolge a investitori attivi nel private equity e venture capital, business angels, fondi, società che vogliono ottimizzare la cap table o le operazioni di investimento. Per ognuno di questi soggetti, ClubDeal Digital Platform sviluppa un’offerta personalizzata che va dalla intestazione fiduciaria delle quote, al round as a service per facilitare la raccolta di capitali, al syndicate investing, passando per la gestione delle call per i fondi di venture capital e private equity.

La Digital Platform, una soluzione del tutto nuova sul mercato, nasce per soddisfare le esigenze degli investitori e degli operatori del settore attraverso uno strumento flessibile, efficiente, tecnologicamente all’avanguardia e compliant con le normative sulla sollecitazione al pubblico risparmio. Garantisce la massima sicurezza e privacy, grazie all’impiego di tecnologie come blockchain e cyber security, e versatilità. Una delle caratteristiche più interessanti di ClubDeal Digital Platform è proprio quella di mettere a disposizione, attraverso un’unica piattaforma, tutte le soluzioni digitali offerte da ClubDeal: piattaforma di crowdfunding, attività fiduciaria, Pir alternativi “fai da te”.

Queste caratteristiche la rendono un unicum del panorama italiano, come dimostra anche il successo di diversi accordi conclusi con realtà di primo piano come Iag (Italian angels for growth) e La4g (Luiss alumni for growth) e numerose altre società che hanno scelto ClubDeal Digital Platform per le loro operazioni. Attualmente non ci sono in Italia operatori in grado di offrire contemporaneamente e in maniera integrata la gamma di servizi di ClubDeal Digital Platform, dall’esperienza di investimento e monitoraggio delle quote totalmente digitale sino alla exit. Oggi è l’unica piattaforma che possiede le autorizzazioni, Consob e MiSE, per gestire simultaneamente, con un unico accesso, tutte le operazioni.

