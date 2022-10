Flavio Dacomo è il miglior spillatore d’Italia. Tutto sulla competition di Stella Artois

A proposito di AB InBev

AB InBev è la società leader mondiale della birra, quotata in borsa e con sede a Leuven, in Belgio. Con un portfolio diversificato di oltre 500 brand, che comprende marchi globali come Bud, Corona e Stella Artois, l’azienda conta sul talento di circa 164mila dipendenti, di cui 12mila solo in Europa.

“AB InBev è alla ricerca continua di talenti”, ha detto Arnaud Hanset, country director e amministratore delegato di AB InBev Italia. “Il Draught Masters è un’occasione speciale per premiare chi, con la passione del proprio lavoro, permette di esaltare il gusto autentico di Stella Artois. Vogliamo crescere insieme ai clienti, riconoscendo l’eccellenza di quegli spillatori che animano i migliori bar italiani. Gusto e qualità: un’accoppiata che racconta ciò in cui crediamo e che ricerchiamo, anche attraverso iniziative come questa”.