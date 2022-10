Al via la terza edizione della Forbes Digital Revolution: ecco il programma della prima giornata

Manca poco alla terza edizione della Forbes Digital Revolution, il virtual business summit nato nel 2020 e pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai big del settore tech. Un’intera settimana di eventi online attraverso i quali scoprire lo sviluppo e la trasformazione dei nuovi settori in ascesa, grazie all’avvento della tecnologia.

La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 24 al 28 ottobre, in diretta dal Palazzo del Consiglio Regionale della Lombardia a Milano e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn di Forbes Italia.

Le round table della Forbes Digital Revolution

Sono quasi 50 le società partner dell’evento che, sotto la regia di Forbes Italia, daranno vita a tre round table in ognuna delle giornate di evento.

La prima delle cinque giornate, lunedì 24 ottobre, sarà aperta alle 9.30 dalla round table “Digital marketing” che vedrà coinvolti: Pio Fiorito, Co-founder di Dataz; Domingo Iudice, Marketing Director & Co-Founder di Brainpull; Co-Founder di Pescaria; Aljoša Ota, Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo – Italia e Francesco Barone, CEO di Piano Sito Web.

Alle 11.30 sarà la volta della tavola rotonda “Pagamenti digitali” che vedrà la partecipazione di: Pilar Fragalà, Chief Commercial Officer di CBI; Luca Grampioggia, Deputy CEO di HYPE; Francesco Passone, Country Manager Italy di Klarna e Flavio Talarico, Head of Product di Gimme5.

Chiuderà la prima giornata, alle 15.00, la round table “Innovazione” nella quale sarà possibile seguire i contributi di: Daphne De Backer, Director, Solution Engineering di Salesforce; Alessandro Fermi, Presidente del consiglio regionale della Lombardia; Erminio Polito, direttore del mercato Energy & Utilities di Minsait Italia e Andrea Toigo, IoT Manager in Europa, Medio Oriente e Africa di Intel.

L’intero programma dell’evento è online a questo link. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.

