Forbes Digital Revolution: ecco il programma della seconda giornata

Manca poco alla terza edizione della Forbes Digital Revolution, il virtual business summit nato nel 2020 e pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai big del settore tech.

Un’intera settimana di eventi online attraverso i quali scoprire lo sviluppo e la trasformazione dei nuovi settori in ascesa, grazie all’avvento della tecnologia. La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 24 al 28 ottobre, in diretta dal Palazzo del Consiglio Regionale della Lombardia a Milano e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn di Forbes Italia.

Sono quasi 50 le società partner dell’evento che, sotto la regia di Forbes Italia, daranno vita a 3 round table in ognuna delle giornate di evento. Ieri abbiamo descritto il programma della prima giornata di evento, oggi scopriamo quello della seconda.

Il 25 Ottobre, alle 9.30, sarà proposta la round table “Cybersecurity” che vedrà coinvolti: Nadia Martini, Avvocato, Partner, Head of Data Protection Italy dello Studio Legale Rödl & Partner; Francesco Pappalardo, Chief Information Security Officer di DuskRise e Alessandro Barbesta, Commercial & Distribution Head di Acer Italy.

Alle 11.30 sarà la volta della tavola rotonda “Human Resources” che vedrà la partecipazione di: Daniele Bacchi, CEO e Co-founder di Reverse SpA; Ferdinando Meo, Chairman & Co- Founder di Younit e Elena Braida, Responsabile HR Transformation di Mercer Italia.

Chiuderà la seconda giornata, alle 15.00, la round table “L’importanza del trasferimento tecnologico per la crescita delle imprese. Il punto di vista di Retelit e C.NEXT” nella quale sarà possibile seguire i contributi di: Francesco Fontana, Chief Transformation Officer di Retelit; Stefano Soliano, Direttore Generale di Como NExT e Giuseppe Venier, AD di C.NEXT Spa e Società Benefit.

L’intero programma dell’evento è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution

