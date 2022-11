La maison Krug e Ryuichi Sakamoto avvolgono i sensi con una sinfonia di champagne

Alla fine del 2019 la maison Krug e Ryuichi Sakamoto si sono incontrati per la prima volta. Dopo un percorso creativo di 18 mesi, collaborano per creare una serie di esperienze musicali. Una sinfonia che traduce in musica una proposta unica di champagne. Tre creazioni di un’unica annata, il 2008: Krug Clos du Mesnil 2008, Krug 2008 e Krug Grande Cuvée 164ème Édition.

Fedele al suo elegante spirito anticonformista, Krug trascende ancora una volta la realtà attraverso nuove esperienze di abbinamenti musicali. Partendo dalla ferma convinzione che la musica sia un linguaggio universale che può scatenare nuove sensazioni, è nata una collaborazione spontanea tra la maison e Ryuichi Sakamoto per creare un’esperienza unica di abbinamento musicale attraverso una composizione sinfonica senza precedenti.

Pluripremiato compositore, musicista, produttore e attivista, Sakamoto ha composto e registrato una suite in tre movimenti per illustrare un trio di champagne Krug dal titolo “Suite for Krug in 2008”: Krug Clos du Mesnil 2008, Krug 2008 e Krug Grande Cuvée 164ème Édition. Tre storie, tre fonti di ispirazione, tre visioni, tre blend nati nel 2008 per mano della Chef de Cave di Krug, Julie Cavil.

A partire da settembre, una serie di eventi internazionali in oltre 15 Paesi – Italia compresa – sta coinvolgendo i Krug lovers per scoprire, attraverso una presentazione musicale immersiva in 3D o a casa in audio stereo o surround, questo percorso di abbinamento musicale senza precedenti di Ryuichi Sakamoto per Krug.

La maison ha compreso da tempo l’influenza del suono sulla percezione del gusto. Partendo dalla nozione dell’abbinamento con il cibo e traducendo questa idea in musica, invita i Krug lovers a scoprire i suoi champagne attraverso l’abbinamento musicale. Per creare colonne sonore uniche che accentuano alcuni aspetti di ogni champagne, la maison Krug ha invitato Ryuichi Sakamoto a tradurre le sue percezioni dei gusti e degli aromi in musica.

L’incontro con la chef de cave di Krug dà vita a un brano musicale singolare e soggettivo. Entrambi i creatori condividono e qualificano la percezione di ogni champagne, e questo dialogo si trasforma in una composizione unica: la traduzione in musica dei sentimenti e delle sensazioni del musicista a ogni sorso di Krug.

Una sinfonia immaginata, composta ed eseguita da Ryuichi Sakamoto

Che sia noto per il suo lavoro nel film premio Oscar Revenant – Redivivo (2015) o L’ultimo imperatore (1987), che gli è valso il premio Oscar alla migliore composizione originale, Sakamoto è una figura iconica nel mondo della musica e dell’arte da oltre mezzo secolo.

Oltre al suo acclamato lavoro di compositore, è un rinomato pianista, produttore, artista e attivista, e ha fondato diverse organizzazioni benefiche nonché un’etichetta discografica tutta sua. Questo illustre e poliedrico artista e attivista è inoltre un Krug lover.

Come solista e compositore, il viaggio di “Suite for Krug in 2008” ha ispirato il musicista, noto per l’inserimento della natura nei suoi eclettici paesaggi sonori. Ha scoperto i tre champagne Krug, Krug Clos du Mesnil 2008, Krug 2008 e Krug Grande Cuvée 164ème Édition, e per 18 mesi ha degustato le 3 cuvée, condividendo con Julie Cavil le rispettive visioni, l’arte e le sensazioni. Ha inoltre mandato il suo team più stretto a Reims per registrare i suoni di Krug dal vigneto alle cantine.

Con tre espressioni intorno alla stessa vendemmia, Sakamoto è stato ispirato a creare una sinfonia in tre movimenti, in cui ognuno illustra uno champagne. Il primo movimento è un assolo, che richiama la purezza e la precisione di Krug Clos du Mesnil 2008. “Per questo appezzamento singolo e puro di champagne, ho ridotto al minimo l’arrangiamento al centro del tema melodico. Questa forma minimale rappresenta le sensazioni discrete, fresche e suggestive di Clos du Mesnil 2008”, ha dichiarato il musicista.

Il secondo movimento riunisce un piccolo ensemble intorno a Krug 2008, eseguendo la musica dell’annata 2008. “È l’ensemble musicale che racconta la storia dell’anno nello champagne. Per questo champagne equilibrato ed elegante, ho scelto un ensemble composto principalmente da violini, violoncelli e altri strumenti a corde, ma ho anche aggiunto dei fiati per dare profondità”, ha commentato. Nell’ultimo dei tre movimenti, Sakamoto esprime la generosità di Krug Grande Cuvée 164ème Édition, eseguito da un’orchestra sinfonica completa.

“Ero alla ricerca di un’armonia di più suoni, strumentali ed elettronici. La pienezza dei sapori e degli aromi di Krug Grande Cuvée 164ème Édition susciterà una sensazione personale in ogni ascoltatore, ogni esperienza sarà unica. E lo stesso varrà per il terzo movimento, ciascun ascoltatore ne trarrà qualcosa di diverso” , ha concluso.

Krug e Sakamoto hanno immaginato Seeing Sound, Hearing Krug come un percorso mondiale per condividere questa sinfonia unica in un’esperienza immersiva, attraverso 3 eventi globali in location d’eccezione a New York, Londra e Tokyo.

Gli ospiti restano incantati in un’immersione multisensoriale con un’orchestra acustica dal vivo di 36 musicisti, scelti da Ryuichi Sakamoto e dal suo storico primo violino, unita a una tecnologia audio immersiva. Gli ospiti si tufferanno in una composizione musicale accompagnata dai tre champagne e da un design delle luci ipnotizzante a esaltare i sensi. Inoltre, la sinfonia sarà accessibile a tutti tramite krug.com e piattaforme di streaming, presentata in audio stereo e surround, per riprodurre la sensazione di essere fisicamente presenti nella sala concerti con l’acclamato artista.

