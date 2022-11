Idee regalo da mettere sotto l’albero: i jeans in cotone organico e i capispalla ecosostenibili di Blauer Usa

Il Natale sta arrivando, e pensare ai regali dal mettere sotto l’albero è fondamentale se non si vuole arrivare in ritardo. A suggerirci una scelta alla moda, ma anche etica, ci pensa Blauer Usa che per la fall-winter 2022/2023 ha presentato una capsule collection di 4 modelli di jeans ecosostenibili. Si tratta, nel dettaglio, di 3 modelli uomo e 1 donna in cotone organico. Un cotone coltivato a basso impatto ambientale con totale assenza dell’utilizzo di pesticidi e un bassissimo consumo d’acqua. Un jeans totalmente green, insomma.

(courtesy Blauer Usa) (courtesy Blauer Usa) (courtesy Blauer Usa)

Modelli da abbinare a caldi capispalla, naturalmente Blauer e dalle imbottiture eco quali Sorona e Repreve, realizzati nelle tinte più natalizie come il rosso, il verde e il bianco per entrare ancora di più in sintonia con la magica atmosfera delle feste. Per un effetto comfort e dall’alta resistenza.

(courtesy Blauer Usa) (courtesy Blauer Usa) (courtesy Blauer Usa) (courtesy Blauer Usa)

A proposito di Blauer Usa

Blauer è il brand che custodisce e rinnova la tradizione del workwear americano. Nato a Boston nel 1936 per fornire capi tecnici alla polizia, alla marina e ad altri corpi militari, oggi il marchio reinterpreta il concetto di uniforme, per vestire uomini e donne indipendenti, cosmopoliti e sensibili alla qualità, all’autenticità e alla ricerca di materiali pregiati e performanti. Lo stile di Blauer reinterpreta in chiave contemporanea l’heritage dei capi militari americani, aggiornandolo con modelli, colori e materiali in linea con le tendenze della moda. Le collezioni uomo e donna comprendono capispalla, capi in pelle, maglieria, camicie, pantaloni, vestiti, berretti e cinture. Blauer Kids è invece la linea dedicata ai bambini. Come le collezioni per adulti, si compone di giubbotti, polo, t-shirt, camicie e pantaloni. Blauer HT è infine la linea di caschi e abbigliamento per uomo e per donna dallo stile tecnologico. I capi sono realizzati in materiali impermeabili, traspiranti e idrorepellenti. Dal 2016 Blauer Usa ha lanciato tre linee in licenza: accessori (borse, zaini, portafogli), scarpe, e profumi, che ampliano la gamma di prodotti del marchio.

Il marchio è controllato da FGF Industry, holding company italiana nata nel 1998 da un’idea del fashion designer Enzo Fusco, che opera nel settore della moda a livello internazionale con i brand Blauer Usa, Nylolite B-Plus ,Ten c, BPD e Prince Tees.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.