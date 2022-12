Hoop Capital con Innovation Pharma per il passaggio del 67% a Farmacosmo

Hoop Capital, società di consulenza strategica, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti (top 100 Manager alla riscossa Forbes 2022) e da Armando Strofaldi, ha assistito come Advisor Finanziario G&Ph Holding S.r.l. per la cessione in aumento di capitale del 67% di Innovation Pharma, già proprietaria di due farmacie, nelle città di Torino e Verbania, a Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Hoop Capital è una società di consulenza per strutturare Club Deal di investitori privati a supporto della crescita delle più promettenti startup e Pmi italiane. Fornisce inoltre un servizio di consulenza strategica e di piano industriale alle startup e Pmi coinvolte in vista della raccolta e grazie al programma Investor Visa indirizza capitali stranieri verso le aziende.

Hoop Capital: dal club deal per We Wear all’accordo con Palladio Holding

Il passaggio delle quote di Innovation Pharma segue le attività gestite e concluse nell’ultimo periodo. Tra queste la prima operazione di club deal di Hoop Capital realizzata per We Wear, la startup tecnologica dei gemelli digitali che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi d’abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, con il coordinamento e la chiusura di un primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali.

E ancora il raggiungimento insieme a Palladio Holding del 6,9% del capitale di Tesmec, multinazionale quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana e solution provider italiano leader nella costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture per i segmenti energy, trencher (soluzioni di scavo) e ferroviario (194 milioni di euro di fatturato nel 2021).

L’aumento di capitale di Farmacosmo

L’operazione con Innovation Pharma ha previsto la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Farmacosmo alla medesima riservato e la conseguente acquisizione di una partecipazione pari al 67% del capitale sociale di Innovation Pharma da G&Ph Holding S.r.l. mediante un conferimento in natura della propria partecipazione in Farmacia De Leo S.r.l., valutata circa 4,6 milioni di euro. L’Enterprise Value della Target (Innovation Pharma), precedente all’aumento di capitale e considerando una posizione finanziaria netta di circa 1,9 milioni di euro è di circa 4 milioni di euro.

Inoltre Antongiulio Marti, in qualità di presidente di Emera, holding di partecipazioni a capitale interamente italiano, ha guidato l’operazione che ha portato a una partecipazione nel capitale sociale di Eurotech, società multinazionale quotata nel segmento Star di Borsa Italiana S.p.A. e specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi embedded, high-performance edge computer e soluzioni per l’Internet of Things Industriale, superiore al 20%.

