Così Oikos Immobiliare permette ai clienti stranieri di investire nella Puglia

Quando si parla di mercato immobiliare sono tante le sfaccettature che si possono riscontrare al suo interno così come diversi sono gli strumenti che possono essere messi in campo. Non solo la consulenza diretta per l’acquisto di un immobile, che sia a uso investimento o residenziale; ma anche il ramo della consulenza finanziaria e assicurativa, rivolto a chi abbia necessità specifiche. Si pensi ad esempio al cliente straniero business che vuole acquistare immobili in Italia a uso investimento.

Ed è partendo da tutte queste necessità, unite tra loro, che è nato il servizio offerto da un’agenzia (o forse sarebbe più appropriato parlare di un ‘insieme di realtà’), che ha sede sul territorio salentino, da dove fornisce consulenza per una clientela italiana e straniera di profilo medio-alto.

Oikos Immobiliare è stata fondata nei primi anni 2000 nell’Alto Salento da Diego Moretto. Il progetto ha una mission precisa: far scoprire alla clientela estera le bellezze della Puglia. Spesso lo straniero arriva in questa regione per una vacanza e il più delle volte se ne innamora per i suoi panorami, la cucina, il tempo lento e per il costo della vita generalmente più basso. È così che sogna e spesso realizza il desiderio di comprare una seconda casa in Puglia, avviare qui una nuova realtà imprenditoriale oppure decidere di viverci permanentemente. L’Italia in generale è un museo a cielo aperto: anche il più piccolo borgo ha ricchezze artistiche e architettoniche invidiabili e ovunque si è circondati dal bello. L’acquisto di un pezzo d’Italia è, per l’investitore straniero, l’acquisto di un brand ed è un desiderio trasversale, non riservato solo a chi ha grandi disponibilità. Nel tempo poi il target di clientela estera si è esteso anche agli italiani, sempre più numerosi, intenzionati a investire nel mattone.

L’ambizioso progetto ha ottenuto da subito i suoi frutti, come spiega anche Flavio Moretto, fratello di Diego, che all’agenzia immobiliare ha affiancato nel tempo la Ibbc Brokers e la Flavio Moretto Consulting, rispettivamente agenzia di brokeraggio assicurativo e agenzia di consulenza finanziaria, per offrire un servizio a 360 gradi a chi voleva investire in immobili in Italia.

“Oikos Immobiliare è l’unico rappresentante per la Puglia del prestigioso gruppo americano Leading Real Estate Companies of The World, realtà internazionale che riunisce 136 mila agenti in oltre settanta paesi nel mondo e che ci permette di avere connessioni in tutti gli angoli della Terra”, spiega Diego Moretto. “Inoltre, è membro fondatore di Inr, Italian Network Realty, una rete di agenzie immobiliari che operano nelle località più prestigiose d’Italia, nata per proporre sul mercato nazionale e internazionale la miglior selezione di immobili di prestigio. Serviamo anche produzioni cinematografiche e televisive sia per le location, sia per trovare residenze temporanee per attori, calciatori e personaggi famosi”.

Oikos Immobiliare è stata più volte selezionata da produzioni televisive internazionali (tra cui la statunitense Hgtv e la britannica Channel 4) comparendo con alcuni dei suoi immobili in programmi televisivi dedicati al real estate in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Svezia e ovviamente Italia. Il Sunday Times le ha dedicato inoltre spazio per una analisi sul mercato immobiliare in Puglia. L’accordo con la Windows on Italy, fondata da Leonardo Ferragamo nel 1986 a Firenze, ha permesso poi che la Oikos Immobiliare fosse partner strategico esclusivo per la vendita dei suoi immobili nel resto d’Italia e nel mondo.

Nel corso degli anni la Oikos Immobiliare è stata affiancata da altre due realtà specializzate. La prima è Ibbc Brokers agenzia di brokeraggio assicurativo, nata nel 2018. “In fase iniziale abbiamo esternalizzato questo servizio, poi si è deciso di internalizzarlo per concentrare le attività sotto un unico tetto”, spiega il fondatore Flavio Moretto. La seconda realtà ad affiancarsi a Oikos Immobiliare è stata la Flavio Moretto Consulting agenzia di consulenza finanziaria, nata per internalizzare il servizio consulenza dei mutui per clienti stranieri che vogliono acquistare immobili in Italia. D’altra parte il mercato immobiliare, soprattutto per uso investimento, è generalmente complesso, dinamico e richiede conoscenze specifiche. Così l’Agenzia si è modellata avvalendosi di una serie di professionalità multilingue in outsourcing tutte in grado di fornire al cliente un elevato livello di servizi e assistenza nei diversi campi strettamente connessi al real estate.

L’ambizioso obiettivo finale è quello di creare una struttura unica che sia una combinazione tra un multi client family office e un conglomerato finanziario, per essere un vero e proprio consulente, una persona di fiducia, un angelo custode, un alleato nell’impresa per creare valore nel business.

“Ibbc Brokers e Flavio Moretto Consulting sono nate con scopi ben precisi”, afferma ancora Flavio Moretto. “La prima è un’agenzia di brokeraggio; l’investitore straniero infatti, a differenza di noi italiani, richiede una serie di servizi correlati tra i quali proprio le coperture assicurative. La seconda è invece un’agenzia di consulenza finanziaria, focalizzata sulla concessione di mutui e altre operazioni d’investimento strutturate anche per clienti stranieri. Le due attività sono slegate tra di loro, come la normativa italiana impone. La partnership con le maggiori banche e compagnie assicurative nazionali e internazionali consente di poter fornire una serie di servizi customer made”. L’intero progetto, nato ad Oria, cittadina medievale in provincia di Brindisi, è quindi una sorta di holding composta da tre realtà indipendenti interconnesse, l’una funzionale alle altre.

Uno dei punti di forza del gruppo è proprio il servizio di consulenza personalizzata e unica secondo le esigenze e i desideri dei clienti. Si ascoltano le loro necessità, i loro timori, le loro perplessità, senza mai persuaderli, ma rassicurandoli e avendo la certezza di dar loro buoni consigli e prodotti migliori; si capiscono poi quali sono i problemi che potrebbero sorgere ancor prima che questi si presentino e si mettono in campo soluzioni già pronte e operative. In sostanza quello che il gruppo vuole fare è differenziarsi da semplice fornitore esterno di un servizio, scegliendo di essere un vero e proprio consulente di fiducia per creare valore. Il tutto per andare oltre il concetto stesso di adviser ed arrivare a quello di alleato strategico per le particolari e specifiche esigenze del cliente.

