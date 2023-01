Almacube lancia la Call for Startups 2023: “Open innovation e talenti sono il motore della crescita”

Almacube, incubatore e acceleratore di Confindustria Emilia Area Centro e Università di Bologna, lancia la Call for Startups 2023. L’innovation hub nasce per affiancare e supportare aziende consolidate e realtà emergenti, come startup e spinoff, nel loro percorso di crescita e sviluppo. La mission di Almacube è infatti quella di dare a grandi aziende e pmi gli strumenti per affrontare sfide progettuali particolarmente complesse in un’ottica di open innovation, che mette in comunicazione imprese, talenti e ricercatori.

“Talenti e startup rappresentano un motore per la crescita e l’innovazione del territorio”

Oltre 320 startup coinvolte, 50 talenti e circa 25 progetti di co-design con 19 aziende medie e grandi, italiane e straniere: questo il bilancio del 2022. L’amministratore delegato di Almacube Andrea Barzetti ha spiegato: “Il 2022 ci ha consentito di tagliare importanti traguardi e di gettare solide basi per un 2023 che si preannuncia ricco di nuove sfide”.

La Call for Startups, che inizierà ad aprile per terminare a dicembre 2023, ha l’obiettivo di individuare le realtà emergenti che potranno aderire al nuovo programma di incubazione della durata di 9 mesi.

“Il lancio del nuovo programma di incubazione – continua l’ad – permetterà alla nostra community di innovatori di espandersi ulteriormente, facendo crescere startup capaci di proporre soluzioni tecnologiche competitive e consentendo loro di incontrare potenziali clienti e investitori. Talenti e startup rappresentano un motore per la crescita e l’innovazione del territorio e del suo ricco tessuto di imprese, pronte a sperimentare e ad applicare concretamente le soluzioni proposte”.

Proprio lo scorso anno Almacube ha lanciato i primi servizi di venture clienting, mettendo a punto un nuovo modello di cooperazione in cui l’azienda non acquista equity di una startup ma ne diventa cliente, validando sul campo la soluzione. Almacube da un lato supporta l’impresa nella definizione dei fabbisogni di innovazione, dall’altro seleziona le startup dotate delle caratteristiche tech più attrattive e conduce azienda e startup in un percorso di co-progettazione.

I progetti di open innovation

Sono diversi i progetti di open innovation che Almacube porta avanti, avvalendosi di partnership internazionali. Il programma che mette in comunicazione l’Emilia Romagna con le tecnologie del CERN di Ginevra – CBI (Challenge Based Innovation) – connette aziende, talenti, studenti e ricercatori e ha l’obiettivo di sviluppare idee innovative. Il programma si articola in cinque mesi e mette insieme i team dell’Università di Modena e Reggio Emilia, L’Università di Ferrara e dell’Università di Bologna. Nel corso della Collision Week, che si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, i team lavoreranno alla prototipazione delle loro soluzioni nei laboratori del CERN. Altro progetto di cui Almacube è partner nonché responsabile metodologico è CBI.ATTRACT è un programma interdisciplinare di 16 settimane per studenti focalizzato su progetti innovativi a supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Uno degli obiettivi strategici di Almacube è quello di attrarre talenti sul territorio. Ed è proprio con questo intento e attraverso un dialogo aperto tra imprese e pubblica amministrazione, che a febbraio 2023 ha dato vita al progetto BET – Bologna Empowering Talent, promosso da Città Metropolitana di Bologna. Il programma prevede una sfida di innovazione sul tema green transition che vede lavorare tre imprese del territorio e tredici giovani talenti.

Inoltre, Almacube è partner di Oper.Lab, osservatorio per l’open innovation del dipartimento di scienze aziendali dell’UniBo che ha l’obiettivo di individuare, progettare e promuovere modelli di open innovation replicabili sul territorio. Almacube sostiene direttamente la ricerca: nel 2022 ha finanziato 2 borse di ricerca annuali per contribuire allo sviluppo scientifico di nuove metodologie di open innovation.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.