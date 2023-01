Arianna Casadei alla guida del rinomato Calzaturificio di lusso di San Mauro Pascoli

Annunciato un importante cambio al vertice di Casadei, rinomato calzaturificio di San Mauro Pascoli. Arianna Casadei, classe 1988, è stata nominata direttore generale della società con effetto immediato. Un passaggio generazionale che vede Arianna Casadei, nipote di Quinto e Flora Casadei, storici fondatori che nel 1958 gettarono le basi dell’azienda di calzature di lusso, prendere in mano le redini dell’impresa di famiglia.

Chi è Arianna Casadei, il nuovo direttore generale di Casadei

Figlia di Cesare Casadei, Direttore Creativo del brand dagli anni Ottanta, Arianna Casadei è nata a Roma ed è cresciuta all’insegna della creatività e dell’imprenditorialità. Arianna ha iniziato a frequentare l’industria della moda fin da giovanissima, negli anni del liceo infatti la giovane presenziava con entusiasmo ad eventi speciali e set organizzati da suo padre.

Si laurea in comunicazione all’Università di Bologna e la sua formazione avviene nelle diverse aree dell’attività di famiglia, poi la sua visione si estende e inizia a lavorare in diverse aziende del settore della moda, tra cui Alberta Ferretti e LuisaViaRoma.

Nel 2012 entra ufficialmente nel dipartimento di comunicazione e marketing di Casadei come responsabile e-commerce e social media, portando l’azienda a raggiungere un alto livello di digitalizzazione, contribuendo alla creazione di un solido business online. Forte degli ottimi risultati raggiunti, nel 2017 riceve la promozione a direttore comunicazione e marketing della società, supervisionando un team focalizzato sulla promozione dell’immagine del marchio di scarpe nel mondo e sulla creazione di una profonda connessione con i consumatori, puntando sempre moltissimo sul digitale.

“Sono molto grata per questa opportunità”, afferma Arianna Casadei. “Quando ho iniziato a lavorare nella nostra azienda 10 anni fa, non avrei mai immaginato che un giorno mio padre mi avrebbe scelto per essere al timone. È una grande responsabilità, ma sono consapevole di avere la fortuna di essere circondata da un incredibile team di persone leali e di talento che sono onorata di chiamare famiglia”.

Nel suo nuovo ruolo Arianna Casadei contribuirà a far crescere il modello di business del marchio. Due i principali obiettivi: consolidare il business online e proseguire il percorso di internazionalizzazione dell’azienda, puntando su mercati chiave come quello degli Stati Uniti e del Medio ed Estremo Oriente.

“Arianna è la persona giusta che può far crescere quest’azienda”

“Sono così orgoglioso di ciò che Arianna ha raggiunto negli ultimi anni. Oltre ad essere una figlia incredibile, ha dimostrato di essere una business woman esperta e di talento”, afferma Cesare Casadei. “Penso che i miei genitori sarebbero stati d’accordo con me: è la persona giusta per guidare questa azienda e farla crescere. Lavorare con lei è una vera gioia e sono così entusiasta di tutte le cose incredibili che realizzeremo insieme”.

