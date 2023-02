Al via il premio Martha Schwarzkopf per supportare le donne ricercatrici

lancia la nuova edizione delL’iniziativa, che ha il compito di supportare il lavoro delle donne ricercatrici, si terrà in occasione della giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, che ricorre l’11 febbraio. “In Henkel crediamo nella meritocrazia e nella parità di genere, il Martha Schwarzkopf Award è un ottimo modo per celebrare la Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza”, ha affermato, presidente e amministratore delegato di Henkel Italia.

Alla premiazione possono partecipare ricercatrici con un background in scienze naturali, medicina o informatica, attive nel campo della cura dei capelli o in ambiti affini. La migliore sarà premiata con un contributo pari a 10.000 euro, a cui si aggiunge un riconoscimento da 5.000 euro per il miglior talento emergente.

Il premio Martha Schwarzkopf

Il progetto è stato lanciato lo scorso anno. La prima edizione ha visto eccellere la ricercatrice italiana Marta Bertolini, esperta del sistema immunitario del follicolo pilifero e di patologie come l’alopecia areata che provocano la caduta dei capelli. Bertolini è attualmente chief scientific officer e deputy general manager del Monasterium Laboratory di Münster, in Germania. “Veder premiata una giovane ricercatrice italiana”, continua Mara Panajia, “è stata una grande soddisfazione, ci auguriamo le candidature dal nostro Paese siano numerose anche quest’anno, a riprova dell’impegno e delle competenze delle nostre scienziate”.

Il premio è stato istituito nel 2022 in memoria di Martha Schwarzkopf, una delle prime imprenditrici donne in Germania e fondatrice dell’Institute for Hair Research. Oggi Schwarzkopf è uno dei principali marchi di Henkel, il più importante per la divisione consumer brands nel segmento della cura dei capelli. Tutte le innovazioni di prodotto nascono nel solco dello Schwarzkopf Hair Research Institute che opera con laboratori di ricerca e sviluppo, saloni e accademie del capello in vari paesi del mondo. Il premio celebra lo spirito imprenditoriale e pionieristico di Marta, nonché l’empatia con cui ha guidato tanto l’azienda quanto il suo centro di ricerca.

“Siamo rimasti sorpresi dal livello di interesse e dalla qualità delle candidature al primo Martha Schwarzkopf Award. L’esperienza più che positiva ci ha spinto ad aggiungere quest’anno un riconoscimento per il miglior talento emergente, così da premiare sia le ricercatrici già affermate, sia le giovani promesse all’inizio della loro carriera”, ha detto Andrea Sättler, director R&D di Henkel Consumer Brands e presidentessa della giuria del Martha Schwarzkopf Award.

Come candidarsi

Il Martha Schwarzkopf Award è aperto alle donne di qualsiasi paese del mondo in possesso di un dottorato e una solida esperienza in scienze naturali, medicina o informatica, attive nella ricerca tricologica o in campi affini come la ricerca su tessuti e fibre tessili, l’analisi di tessuti biologici o l’interazione di specifiche sostanze con i capelli o il cuoio capelluto. Le ricercatrici con una laurea magistrale negli stessi campi, all’inizio della carriera scientifica, possono presentarsi come Emerging talent.

Le candidature saranno vagliate da una giuria esperta, composta da ricercatrici di Henkel Consumer Brands. La vincitrice del Martha Schwarzkopf Award riceverà un premio pari a 10.000 euro, mentre alla prima classificata della categoria “Emerging Talent” saranno riconosciuti 5.000 euro. La cerimonia di premiazione sarà ad Amburgo, in Germania, nel mese di novembre 2023. Le vincitrici avranno anche l’opportunità di partecipare a un programma di mentoring con uno/a scienziato/a Henkel ed entrerà nel network che include le premiate della passata edizione.

La giuria selezionerà le vincitrici entro il 1° agosto 2023. Nella valutazione saranno decisivi elementi quali l’importanza del lavoro svolto per la ricerca tricologica, la rilevanza per le persone e l’ambiente. Saranno inoltre considerati lo spirito pionieristico, l’originalità, il potenziale innovativo, l’applicabilità dei progetti di ricerca e l’impatto nel settore della cura dei capelli.

