Ecco chi è la famiglia da 20,5 miliardi di dollari di patrimonio che ha vinto il Super Bowl

I Kansas City Chiefs hanno vinto il. È il trionfo della famiglia miliardaria Hunt, proprietaria della squadra di football. La vittoria segna la seconda volta in quattro stagioni in cui i Chiefs raccolgono il Vince Lombardi Trophy, e la terza in assoluto.

Grazie a una prestazione superlativa del quarterback superstar Patrick Mahomes, nominato Mvp del Super Bowl, i Chiefs hanno sconfitto i Philadelphia Eagles per 38-35.

Tra le famiglie più ricche degli Stati Uniti

“Che bel trofeo”, ha detto il presidente e ad dei Chiefs Clark Hunt, ammirando il nuovo gioiello di famiglia durante i festeggiamenti post-partita. “Non avremmo potuto farlo senza uno dei migliori allenatori della storia della National Football League, Andy Reid. E oggi Patrick Mahomes e i suoi compagni di squadra hanno fatto una prestazione straordinaria”.

Gli Hunt sono una delle famiglie più ricche d’America, con un valore stimato di 20,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 15,3 miliardi di dollari di soli tre anni fa, quando hanno vinto l’ultima volta il Super Bowl.

La famiglia possiede partecipazioni in squadre sportive della Nfl, della Nba e della Mls, oltre che in aziende petrolifere e del gas in tutto il mondo e un enorme parco commerciale sotterraneo.

L’ascesa della famiglia Hunt

La loro ricchezza risale a quasi un secolo fa. Tutto iniziò con H.L. Hunt, un cercatore di petrolio e un prodigio della matematica, che trovò l’oro nero nel 1930, durante il boom petrolifero del Texas orientale, usando le vincite del poker per comprare la terra. I suoi 15 figli diventarono i beneficiari della sua ricchezza dopo la sua morte nel 1974.

Nel 1982, quando Forbes pubblicò la prima lista dei 400 americani più ricchi, 11 degli eredi della famiglia Hunt vi figurarono: i figli Ray Lee Hunt (che oggi vale 5,7 miliardi di dollari), che opera nel settore petrolifero e del gas, Nelson Bunker Hunt (morto nel 2014) e William Herbert Hunt (4,2 miliardi di dollari), che nel 1980 tentarono di mettere all’angolo il mercato mondiale dell’argento, ma persero un sacco di soldi quando il prezzo del metallo crollò dell’80%.

La figlia Caroline Rose Hunt ha fondato e venduto Rosewood Hotels and Resorts. Il figlio Lamar Hunt sarebbe diventato una delle figure più influenti dello sport.

La nascita del Super Bowl

Gli anni Cinquanta furono un periodo critico per la Nfl, che iniziò a consolidarsi come forza culturale dominante. All’epoca ventenne, Lamar Hunt voleva entrare. Tentò di portare una squadra di espansione a Dallas, ma fu respinto dalla Nfl e in seguito rifiutò la possibilità di acquistare una quota del 20% dei Chicago Cardinals.

Al contrario, decise di creare una lega tutta sua. Hunt riunì i proprietari di otto squadre, ognuna delle quali costava 25mila dollari, dando vita all’American Football League. I suoi Dallas Texans conquistarono il campionato Afl nel 1962 prima di trasferirsi a Kansas City un anno dopo.

“Dallas aveva una franchigia Nfl”, afferma Marc Ganis, presidente della società di consulenza Sportscorp, che ha lavorato con numerose squadre e proprietari della lega. “Trasferì la sua franchigia a Kansas City, un mercato molto più piccolo e rinunciò a un grande potenziale di guadagno per fare qualcosa di altruistico per l’Afl dell’epoca”.

Nel 1966 la Afl raggiunse un accordo per la fusione con la Nfl e Hunt fu uno dei principali catalizzatori delle trattative. Le leghe non si integrarono completamente fino al 1970, ma ciò non impedì la nascita di una nuova partita di campionato Afl-Nfl che avrebbe segnato l’eredità di Hunt.

“L’ho chiamato scherzosamente Super Bowl”, scrisse all’epoca al commissario della Nfl Pete Rozelle, “che ovviamente può essere migliorato”. Il nome derivava dal popolare giocattolo Super Ball che avevano i suoi figli. I Chiefs di Hunt persero l’edizione inaugurale, il Super Bowl I, contro i Green Bay Packers. (In seguito la Nfl chiamò il trofeo del campionato Afc in onore di Hunt).

Dai Chicago Bulls dell’Nba ai Dallas della Mls

Decenni dopo, nel 2005, Lamar passò il controllo dei Chiefs al figlio Clark, 57 anni, che ancora oggi gestisce la squadra e fa parte di diversi comitati della Nfl, tra cui quello finanziario. Gli eredi di Lamar hanno anche una partecipazione nei Chicago Bulls dell’Nba e nella squadra di calcio Fc Dallas della Mls.

Il contributo di Lamar al calcio ha spinto la U.S. Soccer a dedicargli un trofeo nel 1999. Forbes stima un patrimonio sportivo collettivo di 4,5 miliardi di dollari. Gli eredi possiedono anche SubTropolis, un complesso commerciale sotterraneo di 6,5 milioni di metri quadrati a Kansas City.

La fondazione dei Chiefs è uno dei migliori investimenti che la famiglia abbia mai fatto. Ad agosto Forbes ha valutato la franchigia a 3,7 miliardi di dollari, debiti inclusi. Ciò equivale a un sorprendente 14.799.900% di rendimento a vita.

