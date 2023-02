Taylor Swift, il creatore dei Simpson e Bruce Springsteen: chi sono le 10 celebrity più pagate del mondo

, dopo aver pubblicato il suo decimo album Midnights nell’ottobre 2022, è diventata la prima artista nella storia ad aver conquistato i primi dieci posti nella classifica delle canzoni di. Un mese dopo, 14 milioni di fan fedeli hanno cercato di acquistare i biglietti per l’Eras Tour 2023 della cantante 12 volte vincitrice del, bloccando Ticketmaster e provocando una reazione contro il sito di biglietti, che avrebbe portato a un’indagine antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia.

Nonostante il successo di Midnights e l’attesa per Eras (che fa pensare a un 2023 ancora migliore), l’icona pop ha guadagnato la maggior parte dei suoi 92 milioni di dollari dalla musica prodotta in passato. Gli album precedenti della cantante 33enne rappresentano circa il 70% del suo patrimonio, compresi i profitti che arrivano dallo streaming e dalle vendite degli album (secondo un rapporto di JP Morgan, Universal Music Group ottiene il 3% delle sue entrate da Swift e ha venduto album per un valore di 50 milioni di dollari nel 2022).

Tanto è bastato per collocare la musicista al nono posto tra i primi dieci artisti per guadagni. È inoltre la sesta volta che si aggiudica la posizione, oltre ad essersi classificata al primo posto nel 2019.

Le rockstar

Ed è andata persino meglio per diverse rock star. I Rolling Stones hanno incassato 98 milioni di dollari cantando i loro successi e festeggiando i 60 anni della band nel loro tour europeo Sixty lo scorso anno.

Genesis e Sting hanno fatto ancora meglio guadagnando 300 milioni ciascuno, dimostrando che gli investitori vedono ancora la musica popolare come una scommessa sicura. Guadagni alle stelle anche per Bob Dylan o Bruce Springsteen, che hanno traguardato i 500 milioni.

Il valore dei Genesis è stato ritenuto molto alto nonostante l’accordo escluda il lavoro dell’ex membro Peter Gabriel. I Genesis hanno persino battuto l’ex frontman dei Police (che i fan più giovani potrebbero conoscere meglio per la serie Only Murders In The Building di Hulu insieme a Selena Gomez), grazie a un’infusione stimata di 27 milioni di dollari dal tour, abbastanza per guadagnare il primo posto nella lista per la prima volta in assoluto.

Tra le stelle del cinema Tyler Perry e Brad Pitt

Ci sono molti altri segni che all’industria dell’intrattenimento piacciono certe cose. Trentaquattro anni dopo la prima messa in onda di The Simpsons, due creatori della famiglia gialla preferita d’America hanno debuttato al quinto posto, grazie a un accordo di streaming del 2019 che ha trasferito tutte le 30 stagioni su Disney+ e si è messo in tasca $ 105 milioni. E James Cameron, il regista contro cui “non hai mai scommesso”, è tornato nella top 10 dopo una dozzina di anni di distanza. Il suo sequel di Avatar , The Way of Water , e i suoi esseri dalla pelle blu hanno riportato un po ‘di vita tanto necessaria al botteghino. Ancora nelle sale, ha incassato oltre 2,1 miliardi di dollari dalla sua uscita a dicembre.

Le stelle del cinema hanno avuto una vita più dura. Gli unici nella top 10 sono Tyler Perry e Brad Pitt, che hanno realizzato la maggior parte delle loro entrate fuori dallo schermo. Pitt, che è apparso l’ultima volta tra i primi 10 nel 2009, ha venduto una quota di maggioranza nella sua società di produzione Plan B al conglomerato mediatico europeo Mediawan in un accordo di dicembre che ha valutato l’attività a $ 300 milioni. I suoi ruoli in Bullet Train, Babylon e The Lost City rappresentavano circa un terzo delle sue entrate.

Bad Bunny ha venduto biglietti per 400 milioni di dollari per i suoi due tour

L’unico vero nuovo arrivato nella lista di quest’anno: il rapper portoricano Bad Bunny, che ha venduto biglietti per un valore di 400 milioni di dollari per i suoi due tour – il primo in primavera negli Stati Uniti, il secondo in autunno negli Stati Uniti più l’America Latina. Il suo secondo tour, soprannominato The World’s Hottest, è stato un affare costoso. Ci sono voluti dai 35 ai 40 camion per trasportare l’attrezzatura e l’equipaggio da un luogo all’altro negli Stati Uniti e poi hanno utilizzato tre aerei, incluso un jet cargo 747, per trasportare tutto per la tappa latinoamericana, secondo fonti a conoscenza del tour. Quel tipo di spettacolo potrebbe aver aiutato le vendite, ma significava meno dollari nelle tasche della star. Bad Bunny ha infatti guadagnato $ 88 milioni.

Complessivamente i maggiori guadagni di quest’anno hanno incassato 1,35 miliardi di dollari, la metà rispetto ai primi 10 dello scorso anno che includevano Jay-Z, Kanye “Ye” West e Bruce Springsteen. Solo due sono apparsi in entrambe le liste: Tyler Perry e i creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone.

La classifica

Di seguito il riepilogo delle celebrità più pagate nel 2022. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

Genesis: 230 milioni Sting: 210 milioni Tyler Perry: 175 milioni Trey Parker & Matt Stone: 160 milioni James L. Brooks & Matt Groening: 105 milioni Brad Pitt: 100 milioni Rolling Stones: 98 milioni James Cameron: 95 milioni Taylor Swift: 92 milioni Bad Bunny: 88 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

