Dentro la mega villa a Los Angeles di Jim Carrey, ora in vendita per 28,9 milioni di dollari

È in vendita per 28,9 milioni di dollari la casa–ranch a Los Angeles di Jim Carrey. La proprietà costruita nel 1951 nel cuore di Brentwood, nel portfolio di Sotheby’s International Realty, è per la prima volta sul mercato in quasi trent’anni.

Come si sviluppa all’interno la mega villa

Sviluppata su un unico piano, la villa si articola per 1.180 mq con 5 camere e 9 bagni. La facciata in stile classico lascia subito spazio agli ariosi interni contemporanei, invasi di luce naturale e con soffitti dalle grandi altezze. Mentre i pavimenti, in mattoni lucidi e legno massello conferiscono alle stanze un’atmosfera organica.

Il soggiorno, la sala da pranzo e la sala giochi – con travi a vista, lucernari e caminetti – presentano numerose porte a vetri che si aprono sull’ampio patio del cortile, lasciando godere la vista del giardino. La sala da colazione, di forma circolare, si affaccia in particolare su splendidi alberi di pere, mentre la cucina, professionale, vanta anche un pratico barbecue interno.

La suite padronale ospita un’area salotto con camino, un bovindo soleggiato e un balcone privato coperto con vista sulla proprietà. L’annesso bagno padronale, impreziosito da pannelli di legno dalle tonalità intense, è dotato di un accogliente caminetto, di una vasca da bagno e di finestre in vetro piombato. Completano la proprietà una grande palestra, un ufficio e camere da letto secondarie con bagno privato. Il teatro art déco personalizzato è poi la chicca imperdibile: con divani rivestiti in mohair, colonne in legno di radica, zona snack e un sontuoso bagno in marmo.

La zona notte della villa

Completano la proprietà altre 4 camere da letto con bagno privato, un’ampia palestra, un ufficio e un teatro art déco personalizzato come un cinema d’altri tempi, con divani rivestiti in mohair, colonne in radica, area snack e un sontuoso bagno in marmo.

Gli spazi esterni

Circondata da oltre due ettari di terreni lussureggianti, con maestosi alberi secolari, all’esterno la proprietà presenta un campo da tennis da campionato, un gazebo, una piscina con cascata, una spa, una pool house con bar, caminetto e sauna a infrarossi e bagno turco separati, oltre a un orto e a sentieri serpeggianti che conducono a una piattaforma per lo yoga e la meditazione.

