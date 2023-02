Scienza, innovazione e tecnologia: le tre parole d’ordine di Sportscience.com

articolo di Danilo D’Aleo apparso sul numero di gennaio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Costruita sui principi di una consolidata cultura aziendale, i cui pilastri sono sport e salute, un talentoso team di professionisti e una visione lungimirante, oggi SportScience.com, nata dall’idea e dall’esperienza e supporto dell’Istituto Ats, attivo nella formazione professionale in ambito scientifico per lo sport e la salute, ha l’obiettivo di generare un forte impatto educativo. Con un team di oltre 100 professionisti, si prefigge di garantire, in un mercato altamente competitivo, ai migliori professionisti l’accesso a innumerevoli contenuti per eccellere nel proprio lavoro, dando la possibilità di entrare in un network di specialisti e di creare una carriera di successo.

Creata dall’imprenditore ed editore Giacomo Catalani, già fondatore di Ats, SportScience.com si rivolge a chinesiologi, fisioterapisti, nutrizionisti, preparatori fisici, personal trainer, psicologi, osteopati, medici dello sport, match analyst, biomeccanici e a molte altre figure professionali operative nel campo della salute e dello sport. Da qui la necessità di accelerare il processo di trasferimento di competenze scientifiche aggiornate e affidabili, con il contributo dei migliori specialisti, di trasformare Sport Science da idea a realtà e sviluppare un database unificato che conta oggi oltre 100mila utenti registrati e 80mila professionisti qualificati. “La piattaforma permette di esplorare contenuti verticali su varie categorie d’interesse e altri complementari, particolarmente utili nel lavoro”, evidenzia Catalani. “Un’esperienza che permette di accelerare il proprio percorso di crescita e di aggiornamento, facendo network con i migliori”.

Ma non è tutto. Insieme all’offerta didattica per il conseguimento di certificazioni professionali, diplomi e master, la membership premium Sport Science offre l’accesso a speciali eventi riservati, tavole rotonde, summit, migliaia di ore di contenuti video e lo studio anatomico attraverso la piattaforma virtuale 3D Human Anatomy. Senza dimenticare il registro internazionale Sport Science, l’albo più autorevole al mondo dedicato ai professionisti della scienza del movimento umano per la salute e lo sport, capace di connettere gli specialisti con i clienti e con altri organi professionali.

E se la tecnologia è una componente fondamentale di Sport Science, dato che tutti i suoi contenuti sono accessibili anche tramite l’app, disponibile sia per ios che per Android, la piattaforma sta cercando di ampliare il proprio processo d’internalizzazione, avviato già a partire dal 2020, in corrispondenza della profonda trasformazione digitale in atto. “Siamo entusiasti di aver innescato questa importante rivoluzione partendo dall’Italia”. E se nel breve termine, conclude Catalani, “puntiamo a pubblicare contenuti in lingua inglese, non ci dimentichiamo di guardare al futuro con lungimiranza, trasformando l’innovazione nella costruzione del futuro e coinvolgendo i migliori professionisti nel realizzarlo”.

