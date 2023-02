Forbes Women fa un tuffo nel mondo sposa con Alessandra Rinaudo e Nicole Cavallo

Non è facile trovarelavorare insieme. Una sfida che può essere portata avanti solo con un ingrediente: la

Forbes Women fa un tuffo nel mondo sposa con due protagoniste accomunate dallo stesso amore per l’abito bianco: Alessandra Rinaudo, chief artistic director del gruppo Pronovias, e Nicole Cavallo, creative director di Nicole Milano. Le telecamere del format televisivo al femminile di Forbes si troveranno infatti nell’atelier di Nicole Milano dove, tra abiti in pizzo e accessori di lusso, conosceremo più da vicino un settore tanto unico quanto interessante per i cambiamenti che ha vissuto negli ultimi anni. La puntata sarà visibile stasera alle ore 22 dal canale 511 di Sky e in diretta streaming dalla piattaforma bfcvideo.com

Alessandra Rinaudo: passione e forte know-how

Alessandra Rinaudo è cresciuta tra pizzi e tessuti delicati nell’atelier nuziale della madre, circondata dall’eleganza e dalla raffinatezza degli abiti da sposa, oltre ad aver imparato dalla nonna, sarta esperta. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare uno stilista di abiti da sposa, ed è riuscita a trasformarlo in realtà quando ha fondato il Nicole Fashion group, dove si è distinta per la sua capacità di innovare la tradizione sartoriale con silhouette contemporanee e insolite.

Nicole Cavallo: la prima influencer digitale del mondo sposa

Classe 1996, Nicole Cavallo è diventata direttore creativo di Nicole Milano nel 2019. Da allora ha portato nuove idee al marchio, mescolando la sartoria italiana con le ultime tendenze sposa e creando così creazioni romantiche ma moderne. Ma è anche sui social che Nicole esprime al meglio la sua personalità: su Instagram, dove ha un seguito di 226mila follower, è diventata in poco tempo il punto di riferimento e di ispirazione per le donne, per la sua capacità di creare contenuti genuini, senza filtri, rivolti non solo alle spose ma anche ai testimoni dello sposo, alle damigelle e tutto il mondo del matrimonio.

Qualche nota su Pronovias Group

Pronovias Group è leader mondiale del bridal fashion con un portfolio di brand di lusso come Vera Wang Bride, Nicole Milano, House of St Patrick, White One, e Lady Bird. Il gruppo ha sede a Barcellona ed è l’unica azienda produttrice di abiti da sposa a figurare nello studio Deloitte sulla Top 100 del settore del lusso. Gli abiti del gruppo Pronovias sono distribuiti in più di 4000 punti vendita in 105 Paesi e flagship store nelle maggiori capitali della moda come New York, Los Angeles, Londra, Milano, Parigi e Shanghai.

