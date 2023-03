Al via Foodseed, l’acceleratore per le startup agritech: si parte 15 milioni di investire

A Verona nasce Foodseed, l’acceleratore per startup che sviluppano nuove soluzioni per il mercato FoodTech e AgriTech. L’iniziativa, nata con il supporto di Fondazione Cariverona, Unicredit e CDP Venture Capital, coinvolge anche Eatable Adventures, uno dei maggiori acceleratori specializzati a livello mondiale nel settore.

Il primo acceleratore italiano per le startup che – con una dotazione di oltre 15 milioni di euro – selezionerà ogni anno, per tre anni, fino a 10 startup italiane o internazionali con l’obiettivo di supportare il settore dell’agricoltura sostenibile. “Il programma FoodSeed”, commenta Riccardo Fisogni, vice presidente e general manager di Eatable Adventures Italia, “sarà il motore di una nuova generazione di startup Foodtech in Italia che aiuterà a guidare la transizione del sistema alimentare a livello globale. Una grande opportunità sia per le startup che per le aziende agroalimentari italiane che stanno affrontando sfide importanti non solo economiche, ma anche ambientali. L’innovazione è la prima risposta alle principali problematiche e può dare una reale svolta al nostro Paese”.

Perché l’Italia

Il sistema agroalimentare italiano nel 2022 ha rappresentato il 25% del PIL nazionale, con un +23% di export e un valore economico complessivo pari a circa 538 miliardi di euro. Da sempre rappresenta la forza motrice della crescita economica del nostro paese, che oggi più che mai si trova ad affrontare criticità che ne mettono a dura prova la resilienza e la stabilità. Ma sul fronte della ricerca tecnologica, dell’innovazione dei processi produttivi e della sostenibilità, la strada da percorrere è ancora lunga. “L’Italia – continua Riccardo Fisogni – è un mercato strategico sulla scena globale dove è oggi imperativo accelerare la transizione del sistema alimentare”.

Oltre al programma FoodSeed, Eatable Adventures Italia sarà impegnata in una serie altri di programmi di Corporate Ventures e progetti di Open Innovation per favorire lo sviluppo dell’ecosistema italiano in chiave etica e sostenibile. Il nuovo programma FoodSeed si aggiunge agli oltre 10 programmi di incubazione e accelerazione sviluppati da Eatable Adventures in tutto il mondo per aziende, governi e per i progetti di sviluppo finanziati dall’azienda stessa. Con una presenza in quattro continenti, Eatable Adventures mette in contatto le startup più innovative con l’industria, gli investitori e le istituzioni per sviluppare un ecosistema agrifoodtech forte e competitivo su scala globale.

“L’industria agroalimentare italiana rappresenta senz’altro un apparato strategico sulla scena internazionale e il suo ecosistema emergente offre una grande opportunità per accelerare l’implementazione di nuove tecnologie nel settore”, commenta José Luis Cabañero, founder & ceo di Eatable Adventures. “Siamo convinti che i nostri programmi di accelerazione, insieme alle migliori menti e imprese italiane, potranno effettivamente contribuire alla nascita di una nuova generazione di aziende Foodtech forti, solide e competitive su scala globale. Non vediamo l’ora di affrontare e vincere le sfide di oggi e di domani”.

