Bain, Snap, Shopify e le altre: ecco le grandi aziende che usano ChatGpt

Aspetti principali

Bain & Company: il gigante della consulenza gestionale nell’ultimo anno ha collaborato con OpenAI per integrare le sue tecnologie, tra cui ChatGPT, nei suoi sistemi di gestione, ricerca e processo. Ha annunciato che Coca-Cola sarà la prima grande azienda di prodotti di consumo a utilizzare il sistema.

Snap: Snapchat ha lanciato una nuova funzione AI chiamata My AI su Snapchat+, consentendo ai suoi 2,5 milioni di utenti iscritti di chiedere al chatbot AI suggerimenti che vanno dalle ricette per la cena ai piani per un viaggio nel fine settimana. Questo nonostante riconosca che lo strumento di intelligenza artificiale può essere indotto a dire qualsiasi cosa, incluse informazioni tendenziose, errate e fuorvianti.

Quizlet : il sito web gratuito che fornisce strumenti di studio ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Q-Chat che funziona come un tutor individuale basato sulla tecnologia ChatGPT di OpenAI.

Instacart : il servizio di consegna e ritiro di generi alimentari incorporerà ChatGPT nella sua app per una nuova funzione del motore di ricerca chiamata "Ask Instacart" – che verrà lanciata entro la fine dell'anno – fornendo agli utenti risposte a domande aperte sul cibo, dai consigli sulle ricette alle alternative agli ingredienti, estraendo dati da 1,5 milioni di prodotti Instacart venduti in 75.000 negozi di alimentari.

Shopify: l'app per i consumatori, Shop, utilizzerà ChatGPT AI per alimentare il suo nuovo assistente per lo shopping. L'obiettivo è aiutare i clienti con le richieste di ricerca e formulare raccomandazioni personali in base alle richieste dell'utente.

Speak: l'app per l'apprendimento delle lingue ha già collaborato con OpenAI, utilizzando la sua API di sintesi vocale Whisper per il suo nuovo prodotto complementare di intelligenza artificiale per fornire agli utenti un feedback in tempo reale durante l'apprendimento di una nuova lingua.

A margine

Lo sviluppatore diha lanciato un’interfaccia di programmazione dell’applicazione (Api) per ChatGPT e la sua app di sintesi vocale Whisper. Diverse grandi aziende hanno annunciato di utilizzare il servizio.

Non tutte le aziende hanno in programma di utilizzare ChatGPT. Le principali banche come JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs e Deutsche Bank hanno limitato l’uso di ChatGPT da parte dei dipendenti. Anche il gigante della tecnologia Amazon ha limitato ai suoi dipendenti l’utilizzo del chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Le aziende non sono le sole a diffidare di ChatGPT poiché anche i distretti scolastici hanno vietato il chatbot AI a causa di problemi di frode.

Investimenti

A gennaio, Microsoft ha annunciato che avrebbe esteso la sua partnership con OpenAI e avrebbe investito 10 miliardi di dollari nella società, ha detto una fonte a Bloomberg.

