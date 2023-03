Durata: 00:26:02

In esclusiva i protagonisti del mondo Forbes. Roberta Maddalena incontra Fabio Ercolani, Head of Business Marketing per l’Italia di Google

L’articolo ForbesLEADER PUNTATA 176 proviene da BFC Video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.