Small Giants al Lloyd’s Baia di Salerno: continua il viaggio di Forbes alla scoperta delle eccellenze italiane

Prosegue il viaggio dialla scoperta delle eccellenze italiane. Dopo il Kilometro Rosso di Bergamoper la decima tappa dalla nascita del progetto. Nella splendida cornice del Lloyd’s Baia Hotel, Forbes ha incontrato i protagonisti del panorama imprenditoriale campano raccontando l’impatto di queste aziende sul territorio italiano e la sinergia con le grandi realtà aziendali che le sostengono.

La serata, moderata dal direttore Alessandro Rossi, è stata l’occasione per indagare le grandi sfide che le aziende campane stanno affrontando, anche alla luce dell’attuale situazione economica. L’iniziativa di Forbes Italia è nata circa un anno fa per fornire agli imprenditori locali gli strumenti per sfruttare al meglio il proprio potenziale e le grandi opportunità presenti nel nostro paese. Infatti, durante le tavole rotonde gli imprenditori locali si sono confrontati con manager di grandi aziende che offrono servizi alle pmi con l’obiettivo di individuare le criticità e risolverle.

Il racconto della serata

Nel panel introduttivo l’evento ha visto, oltre alla presenza di Andrea Prete, presidente di Camera del Commercio e Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno, l’intervento di Danilo Iervolino, editore di BFC Media e presidente della Salernitana. Un’occasione per tracciare un quadro della situazione economica del territorio in cui le aziende campane sono attive, dai nuovi mercati geopolitici alla salute finanziaria di queste imprese che, nonostante lo scenario complicato degli ultimi anni, hanno dimostrato resilienza e voglia di crescere.

L’internazionalizzazione è stata il filo conduttore del dibattito. Ne hanno parlato Francesco Corbello, dottore commercialista e strategic partner Dubai Investment Development, Marco Gambardella, direttore commerciale di Bioplast e presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Salerno e Gianpaolo Wurzburger, area manager sud Italia di Domori. A parlare di innovazione Luigi Punzo, presidente di Tesi Group, Francesco Padovano, responsabile comunicazione di Rago Group e Maria Pia Paolillo, socia di Società Agricola Paolillo e fondatrice di Foen. A raccontare storie di successo Rosmundo Giarletto, maestro orafo, Pinella Passaro, direttore artistico di Moda Passaro e Gianluca Vegliante, ceo di Shop Now. Il panel conclusivo ha approfondito la sinergia tra le pmi e le grandi aziende, tra i presenti Michele Balice, capoarea sud Banca Ifis, Matteo Altobelli, regional manager di Edenred Italia, Giorgio Emiliani, fleet by dealer manager di Stellantis (Alfa Romeo) e Pia Ardovino, media & partnership manager di The Space Cinema.

Le prossime tappe del roadshow

Il roadshow 2023 è partito a febbraio da Bergamo e dopo la tappa di Salerno continuerà tra Treviso, Bologna, Cagliari, Ancona, Lecce, Perugia e Palermo. L’obiettivo è dare voce ai piccoli giganti e alle eccellenze del nostro territorio, il cui panorama imprenditoriale è composto per la quasi totalità da aziende di medio e piccole dimensioni. Attraverso un dialogo costruttivo, che mette in risalto storie di successo imprenditoriale, potenziale di crescita e di espansione sui mercati esteri, la tappa di Salerno ha rappresentato un’occasione unica di confronto per cogliere le opportunità del futuro e vincere le sfide dettate da un contesto economico sempre più incerto.

Alberto Cirillo - Responsabile tecnico @@Clean Sud Industriale srl, Caterina Serrapica - Responsabile commerciale @Clean Sud Industriale srl Alessandro Mauro Rossi - Direttore @Forbes, Elio Pariota - Amministratore Delegato @DuskRise Italia Alessandro Mauro Rossi - Direttore @Forbes, Elio Pariota - Amministratore Delegato @DuskRise Italia2 Alessandro Mauro Rossi - Direttore @Forbes Alfonso Annunziata - CEO @Hubitat, Laura Cerrato - Account manager @Hubitat Alfonso Esposito - Amministratore @Pform Group, Raffaele Esposito - Consigliere @CCIAA Salerno Alfonso Seno - Financial Consultant @Calibra-T Andrea Di Filippo - Amministratore unico @Hotel Calypso srl Andrea DiFilippo - Amministratore unico @Hotel Calypso srl Andrea Ferraioli - Direttore generale @Cantine Marisa Cuomo srl Andrea Prete - Presidente @Camera Commercio Antonia Trucillo - Direttore marketing @Cesare Trucillo Spa, Fausta Colosimo - Direttore Generale @Cesare Trucillo Spa Antonia Trucillo - Direttore Marketing @Cesare Trucillo Spa, Fausta Colosimo - Direzione Generale @Cesare Trucillo Spa Antonia Trucillo - Direttore Marketing @Cesare Trucillo Spa Antonio Pagnotto - Amministratore @Cliento tic srls, Giuliana Vitale - Amministratore @Sei Ventures, Vincenzo Vitale - Amministratore @Sei Ventures, Marco Gambardella - Direttore vendite @Bioplast Antonio Pagnotto - Amministratore @Cliento tic srls Antonio Rosolia - CEO @Centro Medico Radices srl, Rosmundo Giarletta - Maestro orafo @Rosmundo Bottega Orafa Antonio Serio - Responsabile finanziario @Anvest Health srl Armando Cerzosimo - Fotografo @Cerzosimo, Rosmundo Giarletta - Maestro orafo @Rosmundo Bottega Orafa Armando Cerzosimo - Fotografo @Cerzosimo Forbes Small Giants - Salerno Carla Polverino - Portavoce presidente @CCIAA Salerno Carmen Lazzarini - Imprenditore @Innotech Italia srl, Raffaele Lazzarini - Imprenditore @Innotech Italia srl Danilo Iervolino - Editore @BFC Media, Andrea Prete - Presidente @Camera Commercio Eliana Di Martino - Assistente direzionale @Leaprint srl Elio Pariota - Amministratore Delegato @DuskRise Italia Fabrizio Moscati - Consulente finanziario @Allianz Bank, Pierluigi Pastore - Imprenditore @Medinok spa Francesco Corbello - Dottore Commercialista e Strategic Partner Dubai Investment Development @Studio Corbello, Cardo & Gravante Francesco Corbello-Dottore Commercialista e Strategic Partner Dubai Investment Development @Studio Corbello, Cardo & Gravante Francesco Stolfa - Head of Capital Services @Elite Gerardo Milito - Capo ufficio stampa @CCIAA Salerno, Raffaele De Sio - Segretario Generale @CCIAA Salerno Gianluca Vegliante - CEO @ShopNow srl, Vincenzo Fernicola - Amministratore @Amocomunicare srls Gianluca Vegliante - CEO @ShopNow srl Gianpaolo Wurzburger - Area Manager sud Italia @Domori Gianpaolo Wurzburger- Area Manager sud Italia @Domori Giorgio Emiliani - FBD Manager @Stellantis Giovanni D'Agostino - Agente immobiliare @Immobiliare D'Agostino Giovanni D'Agostino-Agente immobiliare @Immobiliare D'Agostino Luigi Ferrara - Agente Immobiliare @Real Casa Luigi Foresti - Impiegato bancario @Banca Ifis, Gianluigi Rea - Sales manager @Banca Ifis Luigi Punzo - CEO @Tesi srl Luigi Truono - Maestro orafo @Il Turchese Gioielli Laboratorio orafo Marco Gambardella - Direttore vendite @Bioplast Marco Giordano - Amministratore delegato @FOS Fibre ottiche sud Gruppo Prysmian, Claudia Aletto - Responsabile risorse umane @FOS Fibre ottiche sud Gruppo Prysmian Maria Antonientta Aquino - Responsabile @Confesercenti Salerno Maria Carmela Calabrese - HR Manager @Agrioil Spa Mariapia Paolillo - Imprenditrice @Foen Mario Carannante - Amministratore @Carma srl Massimo Selce - Parrucchiere @Massimo Selce Group srl Massimo Sorvillo - Architetto @Sorvillo concept di Dalila Sorvillo Matteo Caputo - Presidente @CLAAI Michele Balice - Responsabile Sviluppo Commerciale Area Sud @Banca Ifis Michele Cicalese - Orafo @Cicalere 1898 srl Michele Cicalese - Orafo @Cicalere 1898 srl2 Nicola Bellapigna - Marketing Manager @G&G Sport Srl, Vincenzo Autorino - Direttore commerciale @G&G Sport Srl Osvaldo M Baione - General manager @Calibra-T Osvaldo M. Baione - General manager @Calibra-T Pasquale Gaito - Manager @Intercar, Nicola Scafuro - Direttore generale @IPE BS Pinella Passaro - Stilista @Passaro Sposa Raffaele Esposito - Consigliere @CCIAA Salerno Romeo Melella @CLAAI Rosario Corrado Mancino - CEO & Founder @CM Advisor Rosario Rago - Presidente @Rago Group Salvatore Gerace - Area manager Alfa Romeo @Stellantis Sara Martucciello - Avvocato @Wade World Network Italia Srl Ugo Picarielli - Amministratore Unico @Leader srl Vincenzo Fernicola - Amministratore @Amocomunicare srls

