La classifica dei migliori atenei al mondo. Tra le italiane La Sapienza, il Polimi e la Bocconi

La top Ten globale

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Cambridge, Stati Uniti: 100 punti University of Cambridge – Cambridge, Regno Unito: 98,8 punti Stanford University – Stanford, Stati Uniti: 98,5 punti University of Oxford – Oxford, Regno Unito: 98,4 punti Harvard University – Cambridge, Stati Uniti: 97,6 punti California Institute of Technology (Caltech) – Pasadena, Stati Uniti: 97 punti Imperial College London – Londra, Regno Unito: 97 punti UCL – Londra, United Kingdom: 95 punti ETH Zurich – Zurigo, Svizzera: 93,6 punti University of Chicago – Chicago, Stati Uniti: 93,2 punti

Le italiane nella classifica per materie

Per quanto riguarda gli atenei italiani, tra quelle con il punteggio più alto troviamo ilal 139esimo posto, l'al 167esimo posto edi Roma al 171esimo posto.

Nella Qs World University rankings by subject, La Sapienza si è posizionata tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie. L’ateneo romano si conferma il primo al mondo negli Studi classici e Storia antica per il terzo anno consecutivo con il punteggio di 98,7. Il rapporto analizza 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche.

Le università italiane con il maggior numero di posti in classifica, oltre a La Sapienza di Roma, sono l’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’ Università di Padova, che è prima in Italia per Anatomia e Fisiologia, Geofisica e Statistica e fra le prime cento università al mondo in 10 materie. Inoltre, il Politecnico di Milano vanta il maggior numero di piazzamenti tra i top 10, 20 e 50. Per quanto riguarda le materie, Ingegneria Meccanica al Polimi si piazza al settimo posto al mondo, seguita da Arte e Design (ottavo posto) e Architettura (decimo posto).

Bene anche la Scuola Normale Superiore di Pisa che si classifica al quarto posto per gli Studi classici e nella Storia antica. L’Università Bocconi è settima in Business e Management, ottava in Marketing e sedicesima in Economia ed Econometria. L’Università Luiss è quattordicesima in Politica e Studi internazionali. Il Politecnico di Torino è quindicesimo in Ingegneria.

