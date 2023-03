Connessione, dati e sicurezza: così Vianova fornisce alle aziende servizi di telecomunicazioni a elevate prestazioni

Articolo tratto dal numero di marzo 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

La corsa verso la digitalizzazione non ammette soste. Tutto ormai avviene online o attraverso servizi in cloud. Il pubblico è sempre più esigente e vuole interagire con le aziende in tempo reale. In questo contesto il ruolo dei servizi di telecomunicazione è sempre più strategico. Affidarsi a un operatore che si occupi solo di imprese e ne conosca le esigenze concrete è fondamentale. Da 20 anni Vianova fa proprio questo: fornisce servizi tlc a elevate prestazioni alle aziende (con un tasso di fedeltà dei clienti del 97%). Ne parliamo con Nicola Di Giusto, sales & marketing manager di Vianova.

Perché Vianova si distingue dagli altri operatori?

Da sempre ascoltiamo le necessità degli imprenditori e progettiamo servizi per sostenere la crescita e semplificare il lavoro. Nelle nostre offerte i clienti, oltre a servizi voce e dati professionali di rete fissa e mobile, trovano altri strumenti indispensabili, come mail, videoconferenza, cloud, sistemi di gestione delle sim e monitoraggio dei consumi. Abbiamo anche previsto servizi di backup che, in caso di guasti, si attivano automaticamente per garantire l’operatività.

Uno dei temi più sentiti dalle aziende nell’era di internet è proprio quello della sicurezza.

Nell’era del digitale è fondamentale essere sempre connessi e proteggere dati e informazioni. Tutti i servizi Vianova vengono erogati tramite una rete di trasporto proprietaria ad alta capacità, completamente ridondata per assicurare i più alti livelli di affidabilità. La rete è collegata a due data center dislocati in Italia: così i nostri clienti sanno che i loro dati sono sempre al sicuro. Anche i servizi voce e di videoconferenza che eroghiamo sono protetti e criptati: è importante per tutelare le aziende.

Come funziona l’assistenza clienti di Vianova?

Ci prendiamo cura dei nostri clienti e non li lasciamo mai soli. Il servizio clienti risponde alle chiamate in tre squilli nel 96% dei casi, con risposta diretta di operatori preparati, senza perdite di tempo o risponditori automatici. Spesso i clienti non hanno neanche bisogno di chiamarci. Nel 73% dei casi i tecnici del nostro noc individuano un problema prima che il cliente se ne accorga e intervengono per risolverlo.

Avete lanciato anche un progetto per rafforzare la presenza sul territorio in tutta Italia. In cosa consiste?

Ogni cliente ha la certezza di avere al proprio fianco anche un partner Vianova specializzato in ict vicino alla sua sede, che offre assistenza dall’attivazione al post vendita. Vogliamo allargare questa rete con nuove imprese determinate a crescere vendendo servizi di qualità.

Come rispondete all’esigenza di aggiornare costantemente le infrastrutture tecnologiche?

I nostri clienti possono contare su servizi a prova di futuro, sempre aggiornati in automatico, senza aumenti di costi. Le novità tecnologiche e le riduzioni di prezzo sono disponibili per tutti i clienti. A inizio 2023, ad esempio, abbiamo applicato un upgrade di banda a 1 Gbps. Abbiamo anche rilasciato nuove soluzioni voce e dati che permettono ai clienti di costruire un’infrastruttura su misura con servizi modulabili e integrabili. Tra questi spicca Centrex, il centralino virtuale che unisce le funzionalità di un centralino Ip evoluto con la scalabilità e la sicurezza di una soluzione in cloud Vianova. Grazie a questa flessibilità e all’assenza di barriere all’uscita, i nostri clienti hanno piena libertà di scelta.

