Materie prime di qualità e packaging raffinato: così questa azienda vuole rivoluzionare il pet food

Un’attività imprenditoriale nata dalla passione dei suoi fondatori per il mondo cinofilo. Un business in salute che promette di continuare a crescere nei prossimi anni grazie all’ampliamento dell’offerta di prodotto, agli investimenti messi a budget per l’e-commerce e al prosieguo del piano di sviluppo sui mercati esteri.è l’azienda specializzata nella produzione di alimenti per cani nata nel 2019 su iniziativa di, una realtà che si è presentata sul mercato per rispondere alle esigenze di quel pubblico che vuole nutrire i propri cani con prodotti sani e naturali.

“È quel target che preferisce un’alternativa alla cucina casalinga e a cui Genuina Pet Food propone ricette realizzate con materie prime di qualità ma già cotte, pronte all’uso e conservabili fuori dal frigo”, spiega Marcello Negri. “Il formato monoporzione è poi pensato per soddisfare il fabbisogno giornaliero dei propri cani eliminando gli sprechi e garantendo la continua freschezza del prodotto oltre alla praticità d’uso”.

Alta qualità anche nel packaging

Ma non è tutto, perché l’azienda ha puntato anche “sull’estetica delle confezioni, con un design elegante e un packaging minimal e raffinato, di modo che i nostri prodotti non siano nascosti, relegati in una dispensa, ma mostrati in cucina o in altre stanze della propria casa. I cani d’altronde sono ormai sempre di più parte integrante delle famiglie che li adottano e dei loro spazi domestici”. Questa strategia ha permesso a Genuina Pet Food di dialogare anche con importanti marchi della moda, del design, dell’hotellerie e della ristorazione.

“Abbiamo partecipato all’ultima edizione di Pitti Uomo nello spazio dedicato al mondo pet, mentre presso diversi hotel e alcuni ristoranti, come la catena Crazy Pizza di Flavio Briatore, si trovano i nostri prodotti come benvenuto e come proposta di menù per i cani ospiti nei loro locali”. La distribuzione dei prodotti di Genuina Pet Food avviene attraverso due canali: i negozi specializzati del settore Pet, ad oggi circa 200 tra Italia ed estero, e la piattaforma di commercio elettronico, una voce che rappresenta il 30% del giro d’affari ed è in costante crescita, “anche perché qui i clienti possono personalizzare i nostri cofanetti con il nome del proprio cucciolo”.

Prospettive di fatturato, internazionalizzazione e progetti futuri

Nel giro di tre anni Genuina Pet Food ha raggiunto un fatturato di 600mila euro. “Ora il nostro obiettivo è quello di tagliare il traguardo dei due milioni di euro entro il prossimo trennio, nel 2026. L’internazionalizzazione è un asset importante del piano di sviluppo, i volumi di vendita in mercati come Gran Bretagna, Francia, Spagna, Austria e Svizzera sono in aumento e nuovi investimenti su questo fronte sono già stati programmati”.

Lato prodotto, “intendiamo completare l’offerta con l’assortimento dedicato al mondo del gatto, un progetto che ci vede al lavoro da più di un anno e che contiamo di portare sul mercato entro la fine del 2023”. Dal punto di vista finanziario, Genuina Pet Food ha già attirato l’interesse di diversi fondi. “Siamo aperti alle opportunità di crescita e di investimento e dunque ci guardiamo intorno, sia nel mondo della finanza sia in quello industriale. Detto questo, dal punto di vista economico i risultati sino ad oggi hanno dato ragione alla nostra scommessa imprenditoriale e ci permettono di pianificare la crescita futura”.

