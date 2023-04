Surveyeah, indagini di mercato dall’anima green

Contenuto tratto dal numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Nato nel 2014, oggi Surveyeah è una delle realtà più importanti nel campo delle indagini di mercato e dei sondaggi online. Fondata da Nicolò Fisogni, giovane imprenditore laureato in campo statistico alla Bocconi, la piattaforma era inizialmente limitata all’Italia, ma si è rapidamente espansa con l’apertura del sito in spagnolo, inglese e francese. Oggi, dopo un cammino di quasi dieci anni, Surveyeah conta oltre tre milioni di iscritti in tutto il mondo, è disponibile in 132 paesi e in 18 lingue. Dal Sudamerica all’Europa, dal Medio Oriente al Giappone, dalla Finlandia al Sudafrica, tutti hanno imparato a conoscere i sondaggi delle ‘scimmiette’, le tre mascotte di Surveyeah che rimandano alla saggezza delle filosofie orientali.

Ma che cosa fa Surveyeah? Si tratta di un panel, un sito che invia ai propri iscritti indagini di mercato – sotto forma di sondaggi online recapitati via email o tramite app – che vengono compilate in cambio di punti, che possono essere scambiati per premi. Ogni iscritto ha poi un profilo, dove può inserire e aggiornare le proprie informazioni (che vengono utilizzate per selezionare i sondaggi più adatti) e trovare nuove inchieste quasi ogni giorno.

“Il nostro obiettivo”, dice Fisogni, che prima di fondare Surveyeah ha avuto esperienze lavorative a Milano e Parigi, “è quello di dare voce alle opinioni delle persone, facendo sì che le loro preferenze possano aiutare le aziende a comprendere meglio i loro bisogni. E il nostro modo di farlo è convertire queste opinioni in numeri, attraverso i sondaggi”.

Quello dei sondaggi online è uno strumento molto prezioso per le aziende, che possono conoscere al meglio le preferenze del pubblico, analizzare gli umori dei potenziali clienti e comprendere i bisogni della società. In questo modo, possono organizzare al meglio le proprie strategie di marketing, garantendosi il successo. “Se un’azienda sta per lanciare un nuovo prodotto, oppure è in difficoltà perché non riesce a venderlo bene”, continua Fisogni, “sondare il mercato è essenziale, per evitare errori e soddisfare al meglio la clientela”.

Per gli iscritti i sondaggi sono invece un ottimo modo per impiegare il proprio tempo libero, dato che si viene retribuiti per far valere la propria opinione. Rispondendo ai questionari online, infatti, non solo si influenza il mondo e si condizionano le scelte delle imprese che producono i nostri prodotti preferiti, ma si viene anche ricompensati per farlo. “L’iscrizione”, spiega Fisogni, “è gratuita e il vantaggio è che si possono compilare i sondaggi in qualsiasi momento: in treno e in metropolitana, in serata o nei weekend. Perfino in vacanza, se si ha voglia”.

I premi vanno da accrediti PayPal a buoni benzina, da sconti per la spesa a voucher online (Amazon, Zalando e Decathlon, giusto per citare i più popolari). La scelta è molto varia ed è diversa per ogni paese. Surveyeah, pur essendo una compagnia globale, è infatti molto attenta alle specificità locali. Un’ulteriore forma di sensibilità è la possibilità, offerta in alcuni paesi, di scambiare i punti con donazioni in beneficenza o a favore dell’ambiente.

Le indagini di mercato, però, sono anche uno strumento utile per capire al meglio la società in cui viviamo. “Alcuni nostri sondaggi”, racconta l’imprenditore, “hanno portato negli anni alla pubblicazione di diversi articoli di costume e di attualità, diffusi anche su importanti testate nazionali”.

Con circa duemila nuovi iscritti al giorno e oltre sette milioni di visualizzazioni mensili, Surveyeah è in costante crescita e il suo fatturato proviene per il 95% da aziende estere. Se l’interesse dei clienti è focalizzato soprattutto sui consumatori italiani, gli altri mercati principali sono Francia, Spagna, America Latina e Sudafrica. Importanti anche le quote per Stati Uniti e Canada (anche se, spiega Fisogni, “sono mercati duri, molto competitivi”), con i paesi arabi che stanno registrando una rapida crescita.

Con un team internazionale, composto da donne e uomini che vivono dalla Svizzera a Roma, dal Brasile al Vietnam, l’azienda riesce a soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti e ad offrire un servizio efficiente a milioni di iscritti. Il tutto senza perdere di vista il benessere dei dipendenti: tutto il team lavora infatti sempre da remoto garantendo quindi un ottimo work-life balance e permettendo di ridurre l’impatto dell’azienda sull’ambiente.

Surveyeah è anche una realtà aperta, sempre pronta a sperimentare nuove forme di collaborazione nell’ambito della tecnologia e del guadagno online, coinvolgendo non solo le aziende, ma anche informatici e specialisti di tecnologia. Le tematiche? Mystery shopping, cashback, traffico incentivato e via dicendo. “Sperimentare nuove forme di attività è importante per noi”, dice Fisogni. “Mai come oggi, con un mondo in rapido cambiamento, specialmente nel settore tecnologico, è vitale diversificare il proprio business, per rimanere sempre sulla cresta dell’onda”. Recente è anche il lancio della nuova app di Surveyeah, che permette agli iscritti non solo di rispondere ai sondaggi da cellulare o altro dispositivo, ma anche di trovare molte nuove inchieste e di riscattare i propri punti.

Surveyeah, però, non è solo indagini di mercato, ma è anche una realtà attenta alla cultura e al territorio. La società è infatti il main sponsor del Museo Fisogni della stazione di servizio, una collezione da Guinness World Record fondata da Guido Fisogni – papà di Nicolò – che conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche. Surveyeah ha inoltre sostenuto altri eventi a Tradate, sede del museo e città di origine di Nicolò, tra cui le ‘domeniche verdi’, giornate dedicate alla pulizia dei boschi dai rifiuti. Un’anima green che si riflette anche nella possibilità di convertire i propri punti in programmi ambientali, che vedono Surveyeah presente in alcuni progetti di riforestazione in Italia, Australia, India, Madagascar e Tanzania.

