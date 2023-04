Continua il viaggio di Small Giants alla scoperta delle Pmi: l’undicesima tappa al Fabrica di Treviso

Bfc Media ha organizzato a Treviso l’undicesima tappa di Forbes Small Giants, il progetto pensato per valorizzare le pmi del territorio italiano. L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria Veneto Est, è stato ospitato da Fabrica, un centro culturale e un incubatore di talenti con sede in una villa del Settecento restaurata e ampliata da Tadao Ando, uno dei maestri dell’architettura contemporanea.

La serata, moderata da Edoardo Prallini, giornalista di Forbes ed executive editor del progetto Small Giants, è iniziata con il saluto di Loredana Rigato, Media and Public relations di Fabrica e di Claudio De Nadai, rappresentante pmi Confindustria Veneto Est.

Il primo panel, dedicato ai servizi alle imprese, ha visto come relatori Andrea Berna responsabile rete commerciale Italia di Banca Ifis, Saul Cremona, regional manager di Edenred, Giorgio Emiliani, fleet by dealer manager di Stellantis e Luca Como, head of disty channels sales di Samsung.

Francesco Sommariva, Brand Partnership Director TikTok Italia, Simone Bittoto, ceo di Eurostep, Michele Bonfiglioli, ceo di Bonfiglioli Consulting e Maria Cristina Alpago, product manager di Keyline hanno parlato delle “Chiavi del Successo”.

Terzo panel su sostenibilità e welfare con Anna Munari, amministratore delegato di Tecnosystemi, Guido Casellato ceo di H2C, Elena Felici avvocato di LCA Studio e Simone Rech titolare della Tenuta Amadio.

Hanno chiuso Renato De Marco, business development manager di Vedrai, Manuela Ronchi, ceo di Action Agencye Nicola Davanzo, head of sales di Alibaba.com sul tema delle “Vie dell’Innovazione”.

Il prossimo appuntamento di Forbes Small Giants sarà il 10 maggio a Bologna.

Anna Munari - CEO @Tecnosystemi Spa Beatrice Finocchiaro Alessandro Miniussi - Account Manager @Emporio ADV Elias Eneh - Creative Director, Designer @Blackhopeitaly Fabio Bordignon - CEO @Eurostep Francesco Argirio - President & CEO @Bliss Corporation SRL Lisa Insole - Export Manager @Dormiflex Srl Loris Bonamassa - SLEEP MANAGER @CO.TRA.CO SA Loris Bonamassa - SLEEP MANAGER @CO.TRA.CO SA Luca Como - Head of Disty Channel Sales @Samsung Luca Como - Head of Disty Channel Sales @Samsung Manuel Pasqual - imprenditore @Better Life Srl Manuela Ronchi - CEO @Action Holding Mariacristina Alpago - Marketing Manager @Keyline SPA Massimiliano Casellato - Responsabile divisione immobiliare @H2C Spa Massimiliano Casellato - Responsabile divisione immobiliare @H2C Spa1 Michele Bonfiglioli - Amministratore delegato @Bonfiglioli consulting Nicola Davanzo - Head of Sales Italy @alibaba Renato De Marco - Partnerships & Business Development Manager @Vedrai Simone Bittoto - CEO & Founder @Eurostep Simone Rech - Esperto assaggiatore @Tenuta Amadio Simone Rech - Esperto assaggiatore @Tenuta Amadio

Francesco Sommariva - Sales Director @Tik Tok Guido Casellato - CEO Massimiliano Casellato -Responsabile divisione immobiliare @H2C Spa Loris Bonamassa - SLEEP MANAGER @CO.TRA.CO SA Lisa Insole - Export Manager @Dormiflex Srl Martina Barel - Marketing Specialist Anna Munari - CEO @Tecnosystemi Nicola Davanzo - Head of Sales Italy Huang Zhou Business Development @alibaba

