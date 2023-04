Tre ragazzi bolognesi hanno creato un sito di prenotazioni alberghiere last minute che permette di risparmiare sulle vacanze

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta il desiderio di scoprire luoghi sconosciuti. Il pernottamento per il nostro viaggio ideato all’ultimissimo minuto potrebbe essere però molto più economico di quanto abbiamo immaginato grazie a un progetto bolognese nato nel 2022, che permette ai clienti di risparmiare sui costi delle vacanze.

Questa è l’idea di Quiroom che, come racconta il fondatore e ceo Giovanni Guerzoni, è “un portale di prenotazioni alberghiere online ultra last-minute, che permette alle strutture ricettive di poter vendere a partire da 72 ore prima del check-in quelle camere che altrimenti rimarrebbero vuote, e permette ai viaggiatori di poter risparmiare fino al 40% rispetto al prezzo standard. Volevamo stimolare le persone a scoprire bellezze regionali poco battute, oltre a de-stagionalizzare molte destinazioni”.

Quiroom: come nasce il progetto

Alla base, l’idea di tre ragazzi bolognesi, Giovanni Guerzoni, Luca Benassi e Simone Castelli che, dopo aver terminato il liceo linguistico e intrapreso strade differenti, si sono incontrati nuovamente e hanno progettato una piattaforma online, da maggio disponibile per tutti.

“Il portale offre un servizio win-win, che permette agli hotel di aumentare i ricavi fino al 5-20% e ai clienti di risparmiare e viaggiare di più. Inoltre, Quiroom dà l’opportunità ai propri viaggiatori di investire il risparmio ottenuto per arricchire il soggiorno e vivere maggiori esperienze in loco. È possibile infatti prenotare direttamente dal nostro sito servizi aggiuntivi e attività proposte dalle strutture o dai nostri partner”, spiega Guerzoni.

I millennial e la Gen Z sono poi il target ideale di Quiroom perché rappresentano i profili con a disposizione più tempo per viaggiare, e sono maggiormente interessate a investire in esperienze anziché in beni materiali.

Quali sono i vantaggi per le strutture ricettive

Entrare nel circuito di Quiroom permette di monetizzare camere che altrimenti rimarrebbero vuote e garantisce un aumento di fatturato tra il 5 e il 20%. Attraverso il sito, gli hotel possono vendere direttamente servizi supplementari quali, ad esempio, cene, trattamenti spa e upgrade di camera.

“Altri vantaggi per le strutture ricettive sono commissioni contenute del 10% e un cash flow rapido in quanto Quiroom effettua i pagamenti il giorno stesso del check-in. Infine, Quiroom permette agli affiliati B2B di poter ampliare il proprio target di clientela, puntando su una community di viaggiatori che, altrimenti, non soggiornerebbe in determinate strutture e località, spingendo anche a de-stagionalizzarle”.

Progetti attuali e futuri

“Stiamo lavorando in tutta l’Italia, da Nord a Sud, in modo omogeneo perché il nostro Paese dispone di località uniche, che siamo fortemente interessati a valorizzare e promuovere. Nel lungo periodo, intendiamo innanzitutto consolidare la nostra rete di strutture affiliate e la nostra community di viaggiatori in Italia e in Europa. Inoltre, grazie al modello di business scalabile di Quiroom, intendiamo espanderci fuori l’Europa, con un focus particolare sugli Usa”.

L’azienda, inoltre, fa parte della seconda edizione di Italian Lifestyle, il programma di accelerazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Cassa di Risparmio, realizzato in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze. Tra le realtà leader coinvolte c’è anche Starhotels, la corporate che sta affiancando Quiroom nel suo percorso di crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.