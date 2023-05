Investire nell’innovazione sposando il cambiamento: l’esempio dell’azienda di calzature veneta Medusa

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

di Matteo Calzaretta

Una storia che ha origini lontane quella dell’azienda veneta Medusa. Un racconto che parte nel 1938 a Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, quando Narciso Borile, prima di tre generazioni, aprì un piccolo laboratorio di calzature. Sin dall’anno di apertura ha avuto sempre un occhio di riguardo per l’innovazione: grandi investimenti in macchinari all’avanguardia, ricerca di materiali, ecosostenibilità e risparmio energetico sono i principi guida dell’azienda.

Sempre fedele al made in Italy, mattone dopo mattone, Medusa è ad oggi una forte realtà con più di 100 risorse, distribuite nei vari reparti. L’intera fase produttiva avviene, infatti, all’interno del calzaturificio, avvalendosi di metodi moderni, senza rinnegare la tradizione dei mastri calzaturieri, base e fondamenta dell’impresa.

Il cambiamento di produzione

Per decenni, l’attività principale di Medusa si è concentrata nella produzione di calzature formali. Nel 1998 Alessandro Borile, oggi amministratore unico dell’azienda, in rappresentanza della terza generazione di Medusa ha deciso di ampliare il raggio d’azione e di sperimentare un cambiamento di produzione introducendo la calzatura che oggigiorno più si plasma alle esigenze e tendenze dell’epoca moderna: la sneaker.

Il lancio nel 2012 di 4B12, brand di calzature per adulti dall’animo sportivo, rappresentò un’ulteriore sfida verso la modernità e la crescita aziendale, con diversi showroom dislocati sul territorio italiano ed estero. Presentate ad inizio febbraio a Milano, le collezioni primavera/estate di queste sneakers sono disegnate per interpretare le esigenze del vestire moderno e facilmente distinguibili grazie alla loro proposta non convenzionale di colori, materiali e forme, adattandosi a chiunque voglia esprimere una forte personalità.

Un prodotto d’eccellenza, in cui la moda si impone come espressione artistica basata su studi accurati dei materiali. Ciò è possibile grazie a una continua ricerca nel campo del prodotto, che sposa una profonda conoscenza artigianale degli elementi e dei processi di lavorazione. I modelli della linea Man propongono scarpe realizzate in pelle con dettagli che creano contrasti di stile, mentre le linee Woman spaziano da modelli più minimal a quelli glamour, ricchi di dettagli preziosi e colorazioni di impatto.

La novità di Medusa

La novità di Medusa si chiama 2B12 Urban Attitude (figlie del marchio 4B12). Si tratta della nuova linea che l’azienda dedica ai più piccoli. In tema di novità, Play e Supreme sono i due inediti modelli per bambini, che riprendono lo stile che caratterizza i modelli di 4B12 per adulti. Play è una sneaker realizzata totalmente in pelle, con inserti scamosciati. Il fondo è in gomma in vari colori, l’interno foderato in pelle e tessuto, con fussbett estraibile e chiusura facile e immediata. Suprime recupera per la tomaia forma e colori dell’omonima linea ammiraglia per adulti, in pelle di vitello, con suola “a cassetta” cucita.

La nuova linea è già disponibile da febbraio nelle vetrine delle migliori boutique di tutta Italia e in negozi selezionati all’estero. Ulteriori dettagli e uno sguardo al futuro dell’azienda emergono dalle parole di Alessandro Borile e del direttore commerciale Marco Montanari.

Perché le nuove 2B12 rappresentano una calzatura oltre gli stereotipi?

AB: 2B12 nasce per dare ai figli scarpe uguali a quelle di mamma e papà. Per i bambini assomigliare ai genitori è importante, li ammirano e li vogliono emulare. Il padre è visto come un supereroe, la madre come la donna ideale. Per noi il desiderio di appartenenza è molto importante quindi abbiamo riprodotto e adattato, in versione baby e junior, i due modelli più rappresentativi di 4B12: Play e Supreme. Un modo quindi divertente per camminare insieme mano nella mano.

Come pensate di estendere sempre più la vostra offerta ai paesi esteri?

MM: Anche all’estero, come in Italia, manteniamo un rapporto diretto tra azienda e cliente. Distribuendo direttamente abbiamo il vantaggio di conoscere le esigenze del negoziante e cerchiamo sempre di essergli vicino, passo dopo passo. Non facciamo questo solo per fidelizzarlo, ma perché vogliamo creare un rapporto umano con le persone con cui lavoriamo. Riteniamo che questo sia il valore aggiunto che ci ha permesso di conquistare importanti quote di mercato.

Cosa ci riserverà il 2023 in ambito green?

AB: Per ogni modello di sneakers 4B12 e 2B12 che abbiamo attualmente in campionario, stiamo progettando una versione completamente green ed ecosostenibile, una capsule che sarà presto in uscita.

Ad oggi che ruolo copre la lunga esperienza di Medusa nella produzione di sneakers così innovative?

MM: Per essere al passo con le richieste nel mondo delle calzature, che è in continua evoluzione, è fondamentale investire in modo costante in ricerca e sviluppo. Il nostro calzaturificio ha un’esperienza pluridecennale, investiamo moltissimo nella ricerca dei materiali, nella qualità e nel controllo di tutta la filiera.

Facciamo tutto questo da sempre, ci crediamo e vogliamo essere competitivi, uscendo con importanti novità. Insomma, vogliamo essere una certezza per tutto il mercato, ma soprattutto per i nostri clienti. Nell’ultimo anno, inoltre, abbiamo perfezionato la nostra strategia di marketing e di distribuzione. Essere presenti nelle migliori boutique ha accresciuto la brand reputation di 4B12, che nelle ultime due stagioni ha raddoppiato il fatturato. Proprio per questo stiamo attirando l’attenzione di diversi fondi di investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.