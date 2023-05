Naomi Ackie e Daryl McCormack sono i vincitori del Trofeo Chopard a Cannes

Chi è Naomi Ackie

sono i vincitori deldi quest’anno. La Maison Chopard, partner ufficiale deldal 1998, ogni anno premia un’attrice o un attore che si avviano a una carriera promettente. È statachiamata da Caroline Scheufele a fare da madrina a questa 22a cerimonia, a consegnare il premio.



Dopo un casting condotto su scala internazionale, Naomi Ackie, nominata per la categoria Migliore star emergente agli EE BAFTA Awards, vincitrice di un BAFTA Television Award e di un British Independent Film Award, e oggi vincitrice del 22° Trofeo Chopard, è stata scelta per interpretare l’iconico ruolo della superstar mondiale Whitney Houston in “Whitney – Una voce diventata leggenda”, un film di successo sulla vita della cantante scomparsa, uscito nel dicembre 2022.

Naomi Ackie è stata pre-selezionata dai BAFTA per la categoria miglior attrice e indicata da variety come una delle principali candidate agli Oscar 2023 nella categoria migliore attrice, per la sua “sentita e semplicemente commovente performance nel ruolo da protagonista” (The Hollywood Reporter).

Chi è Daryl McCormack



L’attore irlandese Daryl McCormack, vincitore del 22° Trofeo Chopard, è celebre per il suo ruolo da protagonista nella commedia drammatica britannica “Good luck to you”, Leo Grande (2022), in italiano “Il piacere è tutto mio”, al fianco di Emma Thompson, diretto da Sophie Hyde e con la sceneggiatura di Katy Brand.

Il film, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022 e distribuito nel corso dell’anno, è stato acclamato dalla critica ed è valso a Daryl McCormack due nomination ai BAFTA per le categorie Migliore star emergente e Miglior attore protagonista, una nomination agli IFTA come attore protagonista e infine, una nomination congiunta a Daryl McCormack ed Emma Thompson ai BIFA per la Best Joint Lead Performance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.