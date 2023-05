Da estetista a imprenditrice: Valentina Coscione ha portato in Italia la tecnica “Collagen Rope” di DS V-Line

Valentina Coscione, affiancata dal compagno Diego Dolciami, è oggi co-founder di Skin Lovers: l’azienda che ha introdotto in Italia e Spagna il protocollo liftante non invasivo Collagen Rope di DS V-Line. “Dopo il primo corso online, ad appena quattro mesi di distanza dall’abilitazione per eseguire il protocollo nel mio Istituto ‘La Clivia’ a Procida, mi è stato proposto di andare a Istanbul per diventare master trainer e distributrice del marchio per l’Italia e, successivamente, anche per la Spagna. Tutto questo grazie ai risultati ottenuti sulle mie clienti e il grande lavoro fatto online con le attività di marketing e pubbliche relazioni”.

I fili di collagene di DS V-Line

DS V-Line ha inventato e brevettato i fili di collagene – i protagonisti del protocollo estetico Collagen Rope – capaci di levigare, rimpolpare e illuminare la pelle in modo naturale, indolore e ipoallergenico. Ne abbiamo parlato con Valentina Coscione e Diego Dolciami.

Valentina, com’è passare dall’essere un’estetista ad un’imprenditrice con attività internazionali?

“In questi primi 10 anni di carriera mi sono resa conto di quanta differenza ci sia tra il fare bene il proprio lavoro e il volerne fare un business di successo. Amo il mio lavoro, fa parte di me sin da quand’ero bambina ma sentivo che volevo qualcosa di più. Oggi, oltre a prendermi cura del mio centro estetico a Procida, porto avanti il business di DS V-Line Italia&Spagna con i corsi di formazione che tengo ogni settimana in una città diversa e, nel frattempo, gestisco anche tutti gli altri progetti legati a ‘Skin Lovers’ con Diego. In particolare, l’obiettivo di ‘Skin Lovers’ è quello di diventare un’azienda leader nel campo estetico B2B. Siamo già in trattativa con numerosi marchi internazionali per importare in Italia delle tecnologie che porteranno il lavoro di ogni estetista ad un altissimo livello.

Tra queste ambizioni imprenditoriali, ho aggiunto anche la pubblicazione del mio primo libro. Così, entro settembre 2023 sarà disponibile “Skin Lovers – Amanti della Pelle”. Difficilmente si parla di business nei libri di estetica, ecco perché ho deciso di focalizzarmi soprattutto su questo: come può un’estetista diventare anche una buona imprenditrice?”.

Cosa consiglieresti alle colleghe estetiste?

“Di coltivare la propria passione giorno dopo giorno e cercare sempre nuovi stimoli. Due sono le cose che ritengo fondamentali per far bene questo lavoro: avere dei validi collaboratori al proprio fianco e fare formazione costante. In un mondo così veloce e in continua evoluzione, credo sia fondamentale seguire con periodicità corsi di formazione e aggiornamento. Allo stesso modo, credo che nessun valido professionista possa andar lontano da solo. Il team è necessario per avere successo. Basta poco per cercare di organizzare al meglio la propria attività in ottica di crescita. Però ci vuole tanta pazienza, passione e determinazione. Sono ingredienti fondamentali per sopravvivere in un mondo così competitivo”.

Diego, dal tuo punto di vista qual è il segreto del successo nel vostro business?

“Collagen Rope è una grande novità nel campo dell’estetica. Grazie al trattamento siamo stati in grado di offrire una valida alternativa a quella fetta di mercato che, per un motivo o per l’altro, non intendeva sottoporsi a trattamenti di medicina estetica. Il nostro obiettivo non è quello di diventare competitors di quel segmento di mercato, noi puntiamo – e ci stiamo riuscendo – a riempire quella parte inesplorata a cui nessuno aveva ancora prestato attenzione. Adesso è in campo l’apertura della prima sede fisica di ‘Skin Lovers’ che ospiterà nello stesso stabile gli uffici operativi dell’azienda, un centro estetico per i clienti e le aule di formazione per i professionisti.

Grazie alle competenze di Valentina e alle giuste strategie comunicative e pubblicitarie, far apprezzare le potenzialità di Collagen Rope era inevitabile. Con il team di professionisti che collabora con noi da settembre 2022 fatturiamo una media di €100.000 al mese e abbiamo ormai superato i 200 centri estetici abilitati in tutta Italia. Sono dei risultati davvero incredibili in così poco tempo.

Valentina ci mette le competenze da professionista del settore, io mi occupo di trovare il modo migliore di vendere al meglio quelle competenze. Siamo soci perfetti, l’uno completa le skills dell’altra. Stiamo costruendo un team di fuoriclasse, è davvero impossibile prendere una strada diversa da quella del successo.”

Valentina, com’è lavorare con Diego?

“È determinato esattamente come me: siamo uguali ed è questa la nostra forza. Abbiamo sempre voglia di raggiungere un nuovo obiettivo quando il precedente non l’abbiamo ancora completato, siamo instancabili. Essere così affiatati con qualcuno nella vita privata e sul lavoro è un grande privilegio. Sono certa che faremo grandi cose credendo così fortemente l’uno nell’altra. Già ci stiamo riuscendo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

