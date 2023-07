Generali completa l’integrazione societaria di Cattolica Assicurazioni. Sinergie fino a 130 milioni di euro nel 2025

completa il processo di integrazione societaria di, creando la prima compagnia in Italia sia nei rami danni sia nei rami vita.

Un’operazione di successo per tutti gli stakeholder, che diventerà effettiva dal 1° luglio con l’ingresso di Cattolica in Generali Italia come divisione, generando sinergie fino a 130 milioni di euro al termine del 2025 (superiori agli 80 milioni di euro inizialmente previsti).

“Con l’integrazione di Cattolica siamo oggi l’operatore numero uno del mercato assicurativo italiano: un motivo di orgoglio, ma anche una grande responsabilità verso tutti i nostri stakeholder. Grazie alla nostra esperienza di successo in progetti di questo tipo, all’impegno di tutti i colleghi, al lavoro quotidiano delle reti distributive delle due compagnie, che nel corso di quest’ultimo anno non hanno mai perso di vista la relazione con il cliente, abbiamo completato questa operazione in tempi molto rapidi”, ha dichiarato Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia.

“In questa importante fase di integrazione abbiamo avuto modo di arricchire reciprocamente l’expertise e le eccellenze, valorizzando le competenze delle persone di Cattolica. Attraverso il suo brand, Cattolica proseguirà a sviluppare il proprio business tradizionale, oltre ad un focus sui settori distintivi come agricoltura, enti religiosi e terzo settore. Con questa nuova organizzazione, valorizzando la complementarità dei rispettivi modelli di business, puntiamo a rafforzare la nostra offerta di prodotti e soluzioni innovative ai nostri 12 milioni di clienti”.

Il piano strategico del gruppo Generali

L’integrazione di Cattolica rappresenta la più importante operazione di Generali Italia nell’ambito del piano strategico di gruppo, Lifetime Partner 24: Driving Growth.

Un percorso fondato su 3 pilastri: visione condivisa, chiara e di lungo periodo focalizzata sulla sostenibilità per generare un impatto positivo sull’economia reale; generazione di valore per tutti gli stakeholder; mantenimento del brand Cattolica nell’interesse di territorio, dipendenti, clienti e agenti.

Determinante per il successo dell’integrazione, oltre all’adozione di modelli di business complementari, è stata la comunanza di valori, come la valorizzazione delle persone, il focus sul risultato, l’apertura al mondo da prospettive differenti, l’attenzione al territorio e alle comunità.

Per rafforzare ulteriormente la struttura societaria e anticipare il conseguimento delle sinergie industriali, a settembre dello scorso anno è stata decisa un’accelerazione del processo, anticipando l’integrazione al 2023.

Oltre a ciò, è stata disegnata una nuova riorganizzazione societaria che ha portato alla fusione di Genertel in Cattolica e alla contestuale ridenominazione di Cattolica in Genertel, valorizzando la licenza mista (danni e vita).

L’operazione, autorizzata lo scorso 28 marzo da Ivass, garantisce maggiore coerenza con il modello operativo e di business di Country Italia, che prevede legal entity dedicate per canale distributivo: Generali Italia e Cattolica attraverso le reti agenziali; Alleanza Assicurazioni attraverso una rete proprietaria di dipendenti e Genertel con il canale diretto.

Il mantenimento del brand Cattolica

Il marchio Cattolica, importante valore della compagnia grazie all’eccellente lavoro della rete agenziale, resterà sul mercato e continuerà a offrire le sue soluzioni a tutti i clienti a 360 gradi, con un focus sui settori distintivi come agricoltura, enti religiosi e terzo settore.

Il piano di roll-out di sistemi, processi e prodotti sulla rete Cattolica resta confermato, insieme allo sviluppo dell’offerta della compagnia nei settori di interesse.

La sede di Verona diventerà un polo di Country, focalizzato sul business danni e la rete, le attività del business agro-alimentare e la business unit Enti Religiosi e Terzo Settore. Ospiterà anche le expertise e le capabilities operative di Cattolica che daranno servizio alle rispettive funzioni di Country.

La partnership con Cattolica

Il percorso di integrazione fa parte di una partnership strategica siglata nel giugno del 2020 tra Generali Italia e Cattolica con l’obiettivo di crescere negli ambiti Asset Management, Iot, Salute e Riassicurazione.

Nell’ottobre 2020 Assicurazioni Generali è diventata il primo azionista di Cattolica, sottoscrivendo un aumento di capitale di 300 milioni di euro. Un anno più tardi, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (Opa) sul capitale di Cattolica, completata con l’acquisizione dell’84,5% della compagnia.

Nel dicembre del 2021 è iniziato il programma di integrazione, mentre otto mesi dopo sono state attivate le prime agenzie su sistemi, prodotti e processi di Generali. A maggio 2023 è stato completato il rollout di prodotti, sistemi e processi auto e non auto retail su tutte le 750 agenzie della rete Cattolica.

