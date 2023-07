Dalla BoboTv a Così fan tutte: i format di successo di Futura Management

Articolo di Danilo D’Aleo apparso sul numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Cavalcare la rivoluzione digitale e sociale per posizionarsi come un attore fondamentale della comunicazione online e offline. È con questo scopo che cinque anni fa è nata Futura Management, società specializzata nella gestione della commercializzazione e del posizionamento editoriale di diversi talent e della consulenza aziendale. Crea e supporta progetti comunicativi, dall’attività di produzione alle performance live. “Dopo 15 anni di esperienza nel mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità”, racconta Valentina Cammarata, ceo e founder dell’agenzia, “sentivo il bisogno di iniziare una nuova sfida e di fondare una realtà nuova. Una boutique agency improntata sull’innovazione con tre pilastri fondamentali: management, creazione di format e consulenza aziendale”.

Per creare un’interazione continua tra gli utenti e le campagne media, incrementando l’awareness e supportandone il posizionamento sul mercato, con un roi elevato in termini quantitativi e qualitativi, Futura Management, oltre a essere la prima agenzia partner di Twitch Italia, si distingue da una semplice talent agency per un aspetto fondamentale: la creazione di format editoriali, declinati offline e online, sia per i suoi talent che per i suoi clienti. Mettendo così al primo posto l’innovazione e l’esigenza di restituire un prodotto nuovo e completo, capace di rivoluzionare il mondo dei media. Ne è un esempio la BoboTv, evoluta da un semplice programma streaming a un format a 360 gradi, approdato anche a teatro, nel palinsesto della Rai in occasione degli ultimi Mondiali di calcio e in tantissime spiagge d’Italia, come dimostra la versione estiva del format di Christian Vieri, la Bobo Summer Cup. Oppure il format Così fan tutte di Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, ideato per un target femminile e sbarcato anche all’ultima edizione del festival di Sanremo. E ancora Get ready with vero che racconta il mondo della moda.

Dimostrazioni della forza innovativa della società che, grazie a un hub creativo interno, riesce a rivoluzionare i paradigmi della comunicazione tradizionale. “Tutti i progetti che realizziamo”, dice Cammarata, “partono da un’idea editoriale precisa. Aspetto che ci permette di ottenere un risultato diverso e migliore rispetto a una campagna pubblicitaria fine a se stessa”. Soprattutto in un contesto in cui il settore della comunicazione, dei media, del marketing e della pubblicità è cambiato con la pandemia. “I follower e i fan di un certo personaggio non vogliono più vedere qualcosa di finto, vogliono essere partecipi della quotidianità. Non importa più la visione semplicistica del bello, ma il racconto, la vicinanza, l’idea di condividere qualcosa che sia comune a tutti”.

Oggi Futura Management, con un team prevalentemente composto da donne, segno di una politica incentrata sulla promozione dell’empowerment femminile, abbraccia diversi settori: dallo sport all’intrattenimento, fino al comedy, al fashion e al make up, come dimostrano i progetti con i Mondiali femminili, il Festival del cinema di Venezia o con la Fashion Week. “Considerando che nel 2022 abbiamo registrato una crescita di circa il 60% del fatturato, siamo solo all’inizio del nostro percorso”, aggiunge Cammarata, che chiosa facendo un appello ai giovani che desiderano sfidare il mondo dell’imprenditoria. “Anche se è difficile e complesso, quando ami quello che fai tutto passa in secondo piano. Perché se lavori per un sogno e per i tuoi progetti, riesci sempre a superare tutte le difficoltà”.

