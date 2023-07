Guy Sheetrit si esibisce al centro del palco al Glam Gala di Accessnations a Dubai

BRANDVOICE | Paid Program

Il 2 agosto, al Glam Gala di Accessnations, avrà luogo uno spettacolo di glamour e brillantezza. Segnando l’inizio di una serie di incontri esclusivi nella lussuosa sede di Papa Dubai, promettendo di trasportare i partecipanti in un mondo di lusso e prestigio in una città come Dubai. Tante le celebrità che arricchiranno l’evento: Amber Rose, Pia Mia, il vlogger Mo Vlogs e, soprattutto, Guy Sheetrit, la mente dietro l’atto principale della serata, che ruberà la scena con i suoi tanti talenti, accompagnato dall’illustre Rubber Band, composta dai più eccezionali strumentisti di Israele.

Svelando l’impossibile

Sheetrit è diventato una figura di spicco nel settore con la sua azienda, Over The Top SEO (OTT). Ha la capacità di trasformare le aziende in motori di generazione di entrate e nell’ultimo decennio il suo track record nel fare crescere le aziende da una crescita di x10 a x100 gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti.

Una fusione di brillantezza imprenditoriale ed arte musicale

Il suo talento musicale aggiunge un tocco affascinante al Glam Gala di Accessnations. Accompagnato da Rubber Band, composta dai migliori strumentisti di Israele, Guy Sheetrit si esibirà sul palco, dando vita a una fusione di prospettiva imprenditoriale e melodie.

Un’esperienza trasformativa nel cuore scintillante di Dubai

Il Glam Gala offre quindi di più di una semplice serata di intrattenimento: un’esperienza trasformativa, fondendo opportunità di networking e glamour. Anche ricordando che Guy Sheetrit si esibisce solo una volta all’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.