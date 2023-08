5 luoghi esclusivi a Monte Carlo dove rivivere l’anima mondana della Riviera francese

Non è certo un luogo come gli altri, Monte Carlo. Ancora oggi è l’anima festosa della Riviera francese, e nel Novecento ha richiamato la crème del jet set internazionale, ospitando politici e intellettuali, rockstar, attori di Hollywood, star della danza, nobili e meno nobili, celebrità e non.

Un eccitante melting pot dove tutto può succedere: è sempre stato questo il bello di Monte Carlo. Sarà che è difficile rimanere indifferenti all’energia che scorre qui: c’è un certo je ne sais quoi che rende attraente questa località così urbana e marittima al tempo stesso, così mondana e abbagliante, un certo fascino che si insinua tra le pieghe del lusso talvolta ostentato, altre sussurrato. I luoghi in cui questo fascino si dipana sono ristoranti stellati, club affacciati sul mare, hotel leggendari come l’Hôtel de Paris, l’Hermitage o il Monte-Carlo Beach, il celeberrimo Casinò.

Qui è condensato tutto lo spirito dell’epoca in cui Monte Carlo è diventata il simbolo del bien vivre della Costa Azzurra. Ecco un itinerario di luoghi – fondati dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer, la più antica società del Principato di Monaco – in cui ritrovare queste atmosfere.

Le Club La Vigie

Per un pranzo sul mare o una giornata di relax fino al tramonto, il Club La Vigie è il the place to be se siete di passaggio a Monte Carlo. Immerso tra i pini marittimi, con le sue terrazze a picco sul mare, è un day club esclusivo e riparato dagli sguardi indiscreti che offre la cucina leggera e colorata dello chef stellato Marcel Ravin.

In un ambiente dal sapore bohémien – tratteggiato dall’interior designer Samy Chams – regna quell’eleganza informale tipica della Costa Azzurra: camicia di lino e cappello di paglia, pareo preziosi e piedi nudi. Qui, dopo il pranzo, è possibile rilassarsi su uno dei lettini vista mare accompagnati dal programma estivo di dj set internazionali.

Da non perdere, poi, il segreto meglio custodito della spiaggia del Principato fin dal 1952: i “Love Nests”, i bungalow incastonati nella roccia all’interno della pineta. E quando la giornata volge al termine, Le Club La Vigie offre un servizio navetta che permette di raggiungere il Maona Monte-Carlo per proseguire la serata sotto le stelle.

Maona

Il nuovo indirizzo delle feste monegasche: inaugurato il 4 luglio alla presenza del Principe Alberto, è l’ultima novità della movida di Monte Carlo aperta dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Con le sue terrazze affacciate sul mare, il Maona celebra l’omonimo locale che negli anni ’60 e ’70 accolse Omar Sharif, Liza Minnelli, Michael Caine, Yves Montand, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Bianca e Mick Jagger.

Un club leggendario il cui nome rende omaggio a Maria Callas – “Ma” – e Aristotele Onassis – “Ona”. Tutto, dall’arredamento fino alla musica, vuole ricreare le ambientazioni del tempo: qui ci si sente catapultati in un passato di party selvaggi e tres chic. Dj set rétro e musica dal vivo si alternano dalle 8 di sera fino alle 2 del mattino, accompagnando le creazioni dello chef Vincenzo Giordano che interpretano con creatività le ricette tipiche della cucina monegasca. I cocktail del Bar Sauvage, a cura del barman Giancarlo Mancino, sono poi qualcosa di eccezionale: vale la pena assaggiare il “Negroni Monte-Carlo 1956”, ispirato alle nozze del Principe Ranieri e Grace Kelly.

Hotel Monte-Carlo Beach

È uno dei resort simbolo di Monaco: fondato nel 1928, il Monte-Carlo Beach è stato testimone delle innumerevoli trasformazioni del Principato. Immerso nella pineta, in una posizione defilata rispetto alla Place du Casino, è una villa sul mare che offre un lusso discreto e raccolto, intimo e ricercato. Con le sue 40 stanze e le sue suite – tutte con spettacolare vista mare – qui si viene per riprendere fiato e rilassarsi: c’è la piscina olimpionica di acqua di mare riscaldata, il centro termale, la spiaggia privata con i gazebo, i tre bar e i ristoranti – L’Elsa, Le Deck, Le Club La Vigie.

Il Monte-Carlo Beach è un micromondo dove ritrovare l’essenza del Principato: qui soggiornarono Rudolf Nureyev, Jean Paul Belmondo, Marlène Dietrich, Joséphine Baker con i suoi dodici figli. Ad aver ripensato gli interni dell’hotel è l’architetta e designer indiana India Mahdavi, che ha reinterpretato lo spirito tipico delle ville sul Mediterraneo fondendolo con ispirazioni contemporanee e marine. Una curiosità: grazie a una leggendaria festa organizzata dalla PR ante litteram Elsa Maxwell, furono proprio l’Hotel Monte-Carlo Beach e la sua spiaggia a lanciare, verso la fine degli anni ’30, il Principato come località mondana regno del divertimento.

Le Bar Américain

Benvenuti nel bar più celebre e frequentato del Principato, il luogo in cui sorseggiare alcuni dei migliori cocktail della Riviera. Situato all’interno del mitico l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il Bar Américain si rifà alle atmosfere del grande Gatsby offrendo arredi in legni pregiati, poltrone in cuoio, luci soffuse, musica dal vivo. Da qui sono passate le più grandi personalità del Novecento, tra cui Elizabeth Taylor e Richard Burton.

Oggi nulla sembra essere cambiato: al Bar Américain si viene per immergersi in un ambiente raffinato e dal piacevole gusto rétro: jazz, swing, blues, soul e varietà accompagnano i cocktail del menu che sono delle piccole opere d’arte: a renderli così speciali sono anche ingredienti selezionatissimi, come la vodka Grey Goose reinterpretata dallo chef pluristellato Alain Ducasse.

Jimmy’z

È lo storico indirizzo delle notti monegasche, dove lo champagne scorre a fiumi: nato nel 1970, negli ultimi 50 anni ha fatto ballare tutte le celebrità di passaggio a Monte Carlo al ritmo dei più grandi dj e musicisti del mondo tra cui Robin Schultz, Michael Calfan, Martin Solveig, Bob Sinclair, Mark Ronson e FatBoy Slim.

Riaperto nel 2017, offre oggi alcune novità come un Summer Bar fluttuante sulla laguna e i nuovi tavoli all’aria aperta con vista diretta sul Club.

