Migliorarsi senza stravolgere: così questa dermatologa ha conquistato la fiducia dei pazienti

Curare l’aspetto esteriore è fondamentale per sentirsi bene con se stessi. In un’epoca in cui si è alla continua ricerca della perfezione, anche i più piccoli disagi possono avere ripercussioni a livello emotivo e sociale. Per questo diventa importante il lavoro di professionisti dell’estetica, in grado di individuare i problemi per intervenire in tempo. Tra coloro che della cura degli altri hanno fatto una professione c’è Valentina Amadu, dermatologa e venereologa che opera da molti anni nel settore.

Laureata in Medicina e chirurgia nel 2009, ha iniziato ad appassionarsi alla dermatologia partecipando alle prime lezioni all’università. “Durante il quarto anno sono rimasta folgorata dalla bellezza e complessità della cute, l’organo più esteso del corpo mano. Ho deciso così di iniziare un percorso di specializzazione che si è concluso nel 2015. Poi ho frequentato un master di II livello in Tricologia e annessi cutanei alla Sapienza per completare la mia formazione”.

Dopo diverse esperienze professionali, nel 2015 Amadu ha aperto il suo primo studio a Sassari, a cui ha fatto seguito quello di Tempio Pausania, con un’offerta basata su trattamenti di dermatologia e medicina estetica. “Alla base di tutto c’è la passione e l’amore per questa disciplina che viene spesso sottovalutata. Si tratta di una materia molto complessa”, aggiunge Amadu. I pazienti che si recano nel suo studio sono in cerca di un trattamento in grado di preservare la naturalezza e la raffinatezza della pelle.

Gli obiettivi

Amadu offre servizi per combattere e prevenire le patologie cutanee, oltre a una serie di trattamenti estetici. Garantisce risultati naturali senza stravolgere i lineamenti del corpo. Un metodo che permette di mettere risalto la bellezza e arrivare a un risultato soddisfacente. “Molti hanno paura di affrontare trattamenti estetici. Il mio studio garantisce risultati che non stravolgono i lineamenti naturali. Non bisogna eccedere per seguire le mode, come dico sui social, dove la realtà viene camuffata con i filtri. Oggi la gente vuole perseguire obiettivi irrealistici”.

Nella sua attività, la dottoressa ascolta le esigenze di ogni paziente, con cui crea un’empatia che le permette di costruire un rapporto di fiducia duraturo. La formazione costante e l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia permettono di offrire un servizio sempre aggiornato. “Cerco di tenermi sempre informata sulle ultime tecnologie per portare al paziente tutto gli ultimi l’aggiornamenti medici”.

L’attività di Amadu non si limita però al servizio ai pazienti. Nella sua esperienza professionale è stata autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali e internazionali, oltre a partecipare come relatrice a congressi di alto valore scientifico in campo dermatologico. Non solo. Con il tempo l’attività è arrivata anche sui social, dove si dedica all’approfondimento di numerose tematiche.

“Nel mio lavoro faccio divulgazione sui social media. Mi piace dedicarmi alla comunicazione scientifica, con consigli rivolti ai pazienti e spiegando in termini semplici le diverse patologie”. Per il futuro l’obiettivo è continuare a offrire un servizio di qualità, mantenendo la missione principale dello studio: la salute e le esigenze dei pazienti. Viste le numerose richieste provenienti da tutta Italia, la dottoressa non esclude l’apertura di nuove sedi per espandere l’attività. “Ho diverse proposte per aprire a Roma o Milano. Ho già esaurito tutti gli spazi a disposizione per il 2023”.

