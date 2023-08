Tre imprenditrici lanciano un nuovo brand di accessori dedicato al mondo degli animali

È in arrivo Pupet Couture, nuovo brand di accessori lifestyle e design dedicato al mondo degli animali. Il marchio è nato a gennaio 2023 dall’esperienza di Franca Mentana e Antonella Ramoscello e dall’amore di Licia Angeli per il suo barboncino Poldo. Franca e Licia, rispettivamente madre e figlia, e la socia Antonella hanno alle spalle una ventennale esperienza di successo a livello internazionale.

Conclusasi l’esperienza con il brand bimbo Nanàn, venduto ad aprile 2022 al gruppo Annabel Holding di Nicola Bulgari – la collezione SS23 è l’ultima a direzione creativa di Franca Mentana – le tre imprenditrici hanno ideato insieme Pupet Couture, una linea di articoli per cani e gatti in abbinata a capi fashion per uomo e donna all’insegna del glamour e della tenerezza.

Lo stesso logo ideato per il brand, due P di Pupet che incrociandosi richiamano il simbolo dell’infinito, vuole esprimere l’amore incondizionato che lega ogni persona al proprio amico a quattro zampe.

Pupet Couture Pupet Couture Pupet Couture

Pupet Couture: un progetto Made in Italy

Pupet Couture è un progetto di alta qualità sartoriale, una collezione interamente Made in Italy che si contraddistingue per la grande praticità e funzionalità, oltre che per la possibilità di personalizzare gli accessori con il nome del proprio animale domestico.

La collezione include un’ampia offerta di articoli pet, dalle cucce ai guinzagli, dai collari per cani e gatti alle borse da viaggio, borse da giorno e trasportini. La linea comprende anche l’esclusiva selezione di capi e accessori fashion uomo e donna You&Me (maglioni, maglie e cappotti, bracciali, collane), per vestirsi en pendant con il proprio amico fedele. A ogni stagione, la collezione si rinnoverà nei tessuti e nei colori.

Il commento di Licia Angeli

“Il rapporto tra le persone e il proprio cane o gatto si è fatto nel tempo sempre più consapevole e importante”, dice dicono Franca Mentana e Licia Angeli. “L’amore per il proprio animale domestico crea un vincolo di affetto infinito, possiamo testimoniarlo per esperienza personale. Per questo abbiamo pensato di ideare una collezione dedicata agli animali domestici ma anche ai loro padroni, per giocare un po’ con il glamour della moda”.

Il lancio a settembre 2023

Pupet Couture verrà ufficialmente lanciato a settembre 2023. La distribuzione coinvolgerà la sezione e-commerce del brand, selezionati negozi di luxury pet e boutique moda. Nelle strategie future del marchio ci saranno l’apertura di un primo monomarca e la distribuzione nei mercati esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.