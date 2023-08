Dalle proprietà immobiliari alla Corvette del ’67: quanto vale il patrimonio di Joe Biden

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un patrimonio di 10 milioni di dollari, in crescita rispetto agli 8 milioni del giorno del suo insediamento. L’aumento non ha niente a che vedere con affari di famiglia in paesi lontani. Al contrario, Biden si arricchisce facendo ciò che fanno molti 80enni statunitensi: fa fruttare le sue proprietà immobiliari. Il presidente possiede due case in Delaware del valore complessivo di 7 milioni di dollari, cioè 1,8 in più rispetto al momento in cui è entrato in carica.

Le case di Joe Biden

La sua proprietà di maggiore valore è una residenza estiva da 446 metri quadrati a Rehoboth Beach, valutata 4,5 milioni di dollari. Biden l’ha comprata nel 2017, l’anno in cui ha lasciato la carica di vicepresidente e ha incassato 11,1 milioni, tra discorsi pubblici e libri. Ha aggiunto poi, nel novembre dello stesso anno, una piscina, che potrebbe essere costata fino a 75mila dollari. All’epoca poteva sembrare una spesa eccessiva, e invece l’investimento si è dimostrato azzeccato. Durante la pandemia, gli acquirenti hanno cercato in massa proprietà più grandi e con spazi aperti. Proprio come quella di Biden, che si trova a sette minuti dall’oceano ed è vicina a un parco statale ricco di percorsi ciclabili. Il valore della casa è aumentato di 1,7 milioni di dollari dal momento dell’acquisto.

Il presidente possiede poi una casa ancora più grande, anche se di valore più basso, nel pittoresco quartiere di Greenville a Wilmington. In origine era solo un pezzo di terra che Biden comprò nel 1996 per 350mila dollari, prima di aggiungere una casa da 636 metri quadrati in stile coloniale, due anni dopo, e un cottage da 176 metri quadrati nel 2005. Per anni la casa è stata l’asset di maggior valore di Biden, che l’ha rifinanziata più volte fino al 2017, anno di lauti guadagni. Oggi la proprietà vale 2,5 milioni di dollari, cioè 700mila dollari in più di due anni fa. Insieme, le due residenze costituiscono circa i due terzi del patrimonio personale del presidente.

Lo chiamavano middle class Joe

L’uomo che un tempo veniva chiamato middle class Joe, il cui portavoce non ha risposto alle richieste di un commento, da tempo apprezza le cose belle della vita. Suo padre, Joe Sr., avviò varie imprese, prima di trovare la sua strada come venditore di auto. Quando Joe Jr. si è sposato per la prima volta, nel 1967, suo padre gli regalò una Corvette Stingray dello stesso anno, pagandola 5.600 dollari (l’equivalente di 51mila dollari di oggi). Un buon investimento: l’auto è ancora nel garage del presidente e ha un valore stimato in 100mila dollari.

Anche l’amore per le belle case risale a tempi altrettanto remoti. Poco più che 20enne, Biden comprò tre case e 85 acri di terreno nel Maryland, sperando di trasformarlo, un giorno, in un complesso familiare. Nel breve termine cercò di trarne profitto, affittando le case. Nel frattempo, viveva con la famiglia in un cottage vicino senza pagare l’affitto. In cambio doveva occuparsi di una piscina locale. I soldi erano pochi, come ha spiegato in seguito nelle sue memorie: “Correvo costantemente il pericolo di non farcela”.

Joe Biden e la casa dei DuPont

Ciò nonostante, nel 1975 comprò una casa ancora più grande: una villa da 930 metri quadrati che era appartenuta a una famiglia storica del Delaware, la famiglia DuPont. La casa aveva un cortile, una casetta da giardino, un vialetto circolare e un colonnato. Era così spettacolare che alcuni promotori di disinformazione, come Eric Trump, figlio di Donald, la sfruttarono per accusare Biden di corruzione durante la campagna per elezioni le presidenziali del 2020 (quando Biden aveva ormai venduto da tempo la proprietà). La verità sull’acquisto è molto più banale: Biden fece un sacco di debiti. Come senatore, all’epoca guadagnava circa 43mila dollari all’anno. Ne prese in prestito 160mila per acquistare la casa per 185mila.

Riuscì a tenersi la casa e, grazie all’aumento del valore degli immobili, la trasformò in una specie di salvadanaio. Quando aveva bisogno di liquidità, rifinanziava la casa, contraendo debiti sempre maggiori con il passare degli anni. “Come ha fatto la classe media a ottenere il benessere?”, ha chiesto quest’anno Biden, decenni dopo la vendita della proprietà, a un gruppo di sindaci. “Il 90% di loro ha investito nella sua casa”.

Nel suo caso è stato certamente così. Nel 1996 ha venduto la villa per 1,2 milioni di dollari, poi ne ha sborsati 350mila per un appezzamento di terreno vicino, dove intendeva costruire una nuova casa su un laghetto. Ha costruito due case sulla nuova proprietà, che ha poi trasformato nella tenuta di Wilmington che possiede oggi. Ha trattato anche questa come un salvadanaio, chiedendo vari rifinanziamenti. Dopo che Biden è diventato vicepresidente, i Servizi segreti hanno iniziato ad affittare il cottage, pagando 26.400 dollari all’anno.

Una pioggia di denaro lontano dalla Casa Bianca

Un anno i figli Beau e Hunter hanno pagato per ricostruire il motore della Corvette. I soldi, però, erano ancora un problema per la famiglia, soprattutto quando Beau si ammalò del tumore che lo avrebbe poi ucciso nel 2015. Biden ha considerato la possibilità di vendere la casa di Wilmington per pagare le spese mediche. Barack Obama, allora presidente, gli disse che, se avesse avuto bisogno di altro denaro, sarebbe stato felice di coprire le spese di persona.

I soldi sono piovuti quando Biden ha lasciato la Casa Bianca. L’ex vicepresidente ha guadagnato 11,1 milioni di dollari nel 2017, 4,6 milioni nel 2018, 1 milione nel 2019 e 630mila dollari nel 2020, anno in cui è stato eletto presidente. Tra la fine del suo mandato da vicepresidente e l’inizio di quello da presidente, il suo patrimonio è lievitato da 2,5 a 8 milioni di dollari.

Poche azioni, tanta liquidità

Adesso è ancora più ricco grazie alle sue proprietà immobiliari, che hanno aiutato il suo patrimonio a crescere più dell’inflazione. Biden, che non è mai stato un amante degli investimenti in azioni, ha molta liquidità. Oggi il presidente e la first lady, Jill, hanno meno di 310mila dollari investiti sul mercato, tutti in fondi comuni d’investimento. Una cifra molto più alta è in banca: il presidente riceve uno stipendio annuo di 400mila dollari, oltre a circa 250mila dollari di pensione.

Se dovesse avere bisogno di altra liquidità, Biden potrà sempre contrarre un prestito garantito dalle sue proprietà. Alla fine dello scorso anno, il presidente ha sottoscritto una linea di credito legata alla proprietà di Rehoboth che gli consente di prelevare fino a 250mila dollari. Un bene intoccabile, invece, è la Corvette. “Mi dicono che vale un sacco di soldi”, ha detto Biden in occasione della firma di una legge alla Casa Bianca, l’anno scorso. “So che non la venderò mai, però. Beau scenderebbe dal cielo e mi punirebbe”.

