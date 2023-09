Il fascino della storia: questa struttura del ‘700 è tra le più ambite per l’organizzazione di eventi

È una posizione di responsabilità, rappresenta non solo un lavoro, ma anche la passione della mia vita. L’organizzazione di eventi fa parte della mia persona. Dopo la maturità classica mi sono laureata in Comunicazione istituzionale e d’impresa presso l’Università La Sapienza con una tesi sul Ferrari Club Italia e le associazioni no profit. Durante gli studi iniziai a collaborare con l’organizzazione degli eventi per la Ferrari, in particolare i raduni dei possessori di queste autovetture. Svolgendo questo incarico conobbi il principe Stefano Colonna, che mi propose di occuparmi della sua settecentesca Coffee House, fino ad allora chiusa al pubblico. Iniziò per me una nuova sfida: far conoscere una location storica come sede di eventi.