Dal Gran Premio di Merano al Festival Franciacorta in Cantina: le experience più belle d’autunno

L’emozione dei colori delle prime giornate autunnali nel cuore delle Dolomiti, in Val d’Ega (Bz)

Aspettando di rincorrere per boschi e campagne lo spettacolo sempre affascinante del foliage di inizio ottobre, un appuntamento clou che scandisce l’inizio della stagione autunnale è il Gran Premio di corse a ostacoli di livello internazionale Merano Alto Adige (montepremi 250mila euro), giunto quest’anno all’84esima edizione.

Mondanità, passione ed eleganza

Attesi come ogni anno migliaia di spettatori, il 24 settembre, in uno degli impianti più belli del continente, ricco di storia e fascino, tra cui spiccano gli habitué: inglesi e irlandesi, e anche francesi, che all’ippica riservano tutti gli onori, attratti da uno spettacolo unico.

Mondanità, passione, divertimento qui sono nel segno di un’eleganza che si esprime al meglio sugli spalti, grazie agli abiti ricercati delle signore – celebrati poi in partnership con il concorso Lady Fashion – e agli inappuntabili tight dei gentlemen.

Gusto e ospitalità al Festival Franciacorta in Cantina

Un consiglio per chi arriva qui: concedersi una tappa di gusto il 16 e 17 settembre, per un altro evento molto apprezzato dagli intenditori e da chi ama le eccellenze del made in Italy, il 14° Festival Franciacorta in Cantina.

A sfilare in questo caso sono le migliori cantine del territorio – oltre 60 -, che offrono un’occasione unica per riscoprire una produzione vitivinicola antica e unica al mondo, e una terra di lunghe tradizioni, votata non esclusivamente al vino, ma anche a gastronomia e ospitalità di altissimo livello.

Non solo, quindi, visite e degustazioni, ma oltre 170 eventi culturali, sportivi, enogastronomici. Tra le iniziative più apprezzate, i pic-nic agresti, le passeggiate a cavallo o in bicicletta, i tour in bus e le cacce al tesoro tra i filari (prenotazioni delle esperienze su festivalfranciacorta.wine).

Ampio spazio sarà dedicato agli sportivi, che potranno avventurarsi tra i vigneti e le colline facendo trekking e percorrendo itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo. Un’occasione ideale per perdersi tra i castelli, i monasteri e i musei che costellano la Strada del Franciacorta, dove i cultori dell’arte avranno solo l’imbarazzo della scelta tra affascinanti borghi, abbazie e ville immerse nel verde.

Tra cibo, arte e natura

E a proposito di arte, vale la pena allungarsi ai piedi dell’Alpe di Siusi, dove batte il cuore dolce e artistico del borgo di Fiè allo Sciliar (Bz), e dove il Romantik Hotel Turm (romantikhotels.com) si distingue per essere innanzitutto una galleria d’arte.

Qui ci sono ‘molti autunni’, così come li hanno immaginati e dipinti su tela alcuni dei pittori più importanti della modernità, che la famiglia Pramstrahler ha raccolto in una collezione sorprendente. Fra tele di Picasso, Dalì e Guttuso, c’è tempo anche per un’occasione speciale.

Dal 1 ottobre al 6 novembre il Törggelen nell’autunno dorato in Alto Adige rievoca questa antica usanza gastronomica in un maso storico degustando schlutzer (mezzelune), krapfen (dolce tipico) e castagne, davanti al camino, dopo rilassanti camminate nella natura.

Uno splendido angolo della Svizzera

E siccome la vera natura del lusso è il lusso della natura, da mettere in agenda un fine settimana al Relais Castello di Morcote, boutique hotel de charme intimo ed elegante di 12 camere, una diversa dall’altra, ricavate dalla ristrutturazione di un edificio del ’600.

II nome del relais si ispira all’omonimo castello, unica fortezza medievale esistente nel Luganese e cuore della tenuta vitivinicola di Gaby Gianini, ereditata dal nonno, dove si producono vino, olio d’oliva e miele. Si trova in posizione panoramica in uno dei luoghi più spettacolari della Svizzera, su un promontorio interamente circondato dal lago in cui sono incastonati i villaggi di Morcote, Vico Morcote e Carona, che conservano intatti i loro nuclei antichi di rara bellezza.

A caratterizzare il relais, poco più sotto, un’atmosfera chic e accogliente, un lusso sussurrato dato dalla cura dedicata dalla proprietaria a ogni dettaglio per valorizzare questa costruzione storica, un ex convento, divenuta albergo dotato di tutti i comfort, ma con il fascino di una villa privata.

Le camere godono di una meravigliosa vista, la maggior parte rivolta al lago, alcune verso il borgo antico e altre ancora verso il giardino mediterraneo. II grande e signorile salone, con soffitto a cassettoni in legno dipinto, e l’intima sala del tè sono gli spazi comuni dove, all’interno dell’edificio, dedicarsi alla lettura, al relax, alla conversazione o alla contemplazione, sorseggiando un bicchiere di buon vino o un tè profumato.

