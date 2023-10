BFC Events – Ride the Opportunity

Durata: 00:14:43

A Palazzo Cusani, a Milano, il 28 settembre si è svolta Ride the Opportunity. La serata, che ha visto la presenza di Forbes Italia come host, è stata un’occasione per conoscere l’opportunità di investimento proposta dalla società Dvb Pure, attualmente in collocamento sulla piattaforma di private crowdfunding ClubDealOnline.

Durante la tavola rotonda, moderata dal giornalista Federico Morgantini, i founder Eva Baldassin (Dvb Group) ed Emanuele Anchisi (Scuderia 1918) hanno presentato la società, nata dall’esperienza finanziaria del gruppo Dvb e dal know-how nel settore equestre di Scuderia 1918, proprietaria di alcuni dei cavalli migliori al mondo.

Oltre all’intervento dei due relatori, ha dato il suo contributo, in qualità di investitore indipendente, Alessandro Tosi, fondatore di Kobo Funds.

Sul tema degli investimenti in private asset ha parlato anche Alessandro Scotta, relationship manager di ClubDealOnline.

