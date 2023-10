Dalle cure cliniche al coaching: come questo imprenditore sta plasmando il nuovo identikit del dentista

L’evoluzione in chiave imprenditoriale del settore odontoiatrico è un fenomeno in crescita, che sta assistendo a una transizione significativa dalle tradizionali attività cliniche all’emergente ruolo di coaching. I dentisti stanno abbracciando nuove opportunità imprenditoriali, offrendo non solo cure dentali di alta qualità, ma anche condividendo le loro competenze e know-how con colleghi e giovani professionisti.

Questa evoluzione riflette una tendenza verso una visione più ampia del ruolo del dentista, che include la formazione, la leadership e il supporto imprenditoriale. Questa trasformazione sta plasmando anche il settore dentale e sempre più professionisti stanno contribuendo a ridefinire il concetto di successo nel campo odontoiatrico.

Luca Sebastiani, un imprenditore che sta lasciando il segno nel settore dentale, ha raccontato la sua storia: dalla gestione di discoteche alle tappe del suo cammino imprenditoriale.

Luca, quali sono le radici del tuo percorso imprenditoriale?

Sono nato a Foligno, una piccola città in Umbria, 40 anni fa. Durante i miei anni di studio, ho avuto l’opportunità di gestire discoteche, organizzare eventi di successo e coordinare grandi gruppi di persone. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare solide competenze di gestione e leadership.

Dopo gli anni nel mondo della notte, c’è stata una svolta significativa nella tua carriera. Raccontaci di questa transizione.

Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Ferrara, ho deciso di abbandonare la mia attività giovanile e ho iniziato a lavorare nel campo clinico, facendo gavetta nelle Asl e negli ambulatori dei colleghi. Mio padre era un dentista, ma ho scelto di emanciparmi e ho progettato la mia attuale attività. Nel 2013, ho fondato Dental@Med, insieme a Lorenzo Paci, un piccolo studio dentistico nella mia città natale, Foligno. Oggi sono il titolare della società, che conta oltre 40 operatori in una struttura di circa 500 metri quadrati. Il nostro gruppo, suddiviso in dentistry division, medical division e academy, genera un fatturato rilevante, grazie a investimenti pianificati e costanti.

Quali sono le chiavi del successo della tua impresa?

La nostra evoluzione è iniziata dalla sezione odontoiatrica, che si è sempre distinta per l’uso di tecnologia all’avanguardia, abbracciando le nuove tendenze del mercato e anticipando il futuro. Abbiamo integrato il flusso digitale completo per la produzione protesica da molti anni, utilizzando sistemi cad-cam e scanner intraorali. Inoltre, abbiamo adottato l’intelligenza artificiale per supportare i nostri medici durante le fasi diagnostiche. L’esperienza del paziente è al centro della nostra attenzione. Abbiamo sviluppato protocolli standardizzati e certificati basati su feedback continui. Questo ci ha reso uno dei centri più recensiti d’Italia su Google e Trustpilot. Il nostro team è composto da professionisti altamente coordinati e aperti tutti i giorni per garantire la massima disponibilità ai pazienti.

Oltre all’aspetto clinico, è molto importante anche il benessere dei tuoi collaboratori. Quali attività fate in questa direzione?

La felicità dei nostri collaboratori è fondamentale per noi. Abbiamo creato un ambiente di lavoro che include welfare aziendale avanzato e una “play room” dove i collaboratori possono trascorrere del tempo insieme durante le pause. I nostri turni di lavoro flessibili consentono loro di trascorrere del tempo con le loro famiglie.

Di cosa si occupano le altre divisioni del gruppo: la medical division e l’academy?

La medical division, diretta da Andrea Damiani, si occupa di medicina estetica e utilizza le migliori tecnologie di mercato per il ringiovanimento e il benessere dei pazienti. L’academy offre corsi tenuti da relatori importanti ed è stata la prima organizzazione a ospitare il corso A.S.O. in Umbria.

Come hai bilanciato la tua attività clinica con il ruolo di imprenditore e coach?

Il successo aziendale mi ha portato a limitare la pratica clinica a meno di 10 ore settimanali. Il mio tempo è principalmente dedicato alla crescita aziendale, alla ricerca di mercato, alle riunioni e, naturalmente, ai miei figli. La libertà è il mio più grande successo. Da ora in poi voglio essere utile a chi vuole realizzare i propri sogni imprenditoriali nel settore.

Oltre al tuo ruolo imprenditoriale, hai iniziato a lavorare come executive coach: in che modo?

Ho cominciato a offrire il mio know-how come executive coach per aiutare titolari di studi dentistici a crescere nel settore. Lavoro su base individuale o con gruppi ristretti, tenendo conto delle specificità delle loro situazioni e obiettivi. Credo che, in quanto combina la cura dei pazienti con le competenze imprenditoriali, solo un dentista possa davvero diventare un imprenditore di successo nel settore.

Quali benefici possono aspettarsi coloro che si affidano a te come coach?

Il mio obiettivo è aiutare le persone a trovare la consapevolezza e a rendere realtà i loro sogni. Ognuno di noi ha un sogno, e una volta identificato, può diventare realtà. La felicità spesso non è legata solo al denaro ma alla libertà personale.

Se avessi un messaggio da condividere a tutti, quale sarebbe?

Vorrei dire di non avere paura di accettare il cambiamento e di abbracciare il futuro. La dedizione e il duro lavoro possono portare al successo imprenditoriale. Cercate la vostra libertà e perseguite i vostri sogni.

