Dati, analisi e approfondimenti sul tema ‘Regeneration’. Tutto pronto per Iab Forum 2023

Regeneration è il tema scelto per l’edizione 2023 di Iab Forum, la kermesse di riferimento per il settore del marketing e dell’innovazione digitali, di cui anche quest’anno Forbes Italia è media partner. Appuntamento presso l’Allianz MiCo di Milano l’8 e il 9 novembre, con un parterre di ospiti unici ad ispirare la platea di curiosi e addetti ai lavori.

L’anno scorso a tema c’era la sfida per “decodificare il cambiamento”. Mentre quest’anno, ad animare le due mattine, intense e idealmente sempre ricche di suggestioni, una selezione di speaker di levatura internazionale per guidare il pubblico attraverso le diverse sfaccettature della “Regeneration”, con talk trasversali uniti dal fil rouge dell’innovazione, digitale ma non solo.

Spicca, mercoledì 8 novembre, l’intervento di Alex Bornyakov, viceministro della Trasformazione digitale in Ucraina, alle prese, in un contesto tutt’altro che favorevole, con l’ambizioso progetto di trasformare il Paese in un hub tecnologico europeo. Bornyakov sarà accompagnato da Corrado Passera di illimity per illustrare come questo progetto rappresenti un’opportunità anche per le imprese italiane.

Grande attesa, poi, come da tradizione, per l’annuncio dei dati del mercato della pubblicità digitale in Italia, con Denise Ronconi, direttrice dell’Osservatorio internet media del Politecnico di Milano. Mentre Federico Capeci di Kantar si concentrerà, a seguire, sugli insights di business e Constantine Kamaras di Iab Europe e Isabel Massey di Diageo che parleranno delle opportunità di marketing regeneration.

Tra i relatori anche Mario Calabresi, di Chora Media, che parlerà del valore del tempo e di come la velocità sia spesso sopravvalutata nella società odierna. L’evoluzione del linguaggio sarà esplorata da Andrea Moccia di Geopop e Alessandro Diana di Accenture Song presenterà in modo spettacolare la ‘Marketing Playlist 2023’ insieme ad alcuni membri della Cmo Community di Accenture Song. Andrea Santagata di Mondadori Media approfondirà con Carlo Noseda il concetto di ‘Generazioni e Rigenerazioni’. Diego Ciulli di Google Italia tratterà, insieme a Brando Benifei europarlamentare, l’Ai Act, il regolamento sull’intelligenza artificiale del Parlamento Europeo.

Nel primo giorno, la plenaria si concluderà con la presentazione di importanti iniziative per la comunicazione e promozione dell’inclusività e del rispetto.

Nella seconda giornata, il 9 novembre, Iab Forum sarà ulteriormente arricchito dalla partecipazione di rinomati ospiti di fama internazionale che, attraverso performance coinvolgenti, proietteranno il pubblico nel futuro del settore. Tra di loro, Chiara Luzzana, compositrice e sound designer italiana autrice delle colonne sonore per brand come Swatch e Lavazza, l’artista e attivista del cambiamento trasformativo Adah Parris e Anouk Jans di Spring Studios Milano che presenterà il ‘new advertising’ del suo documentario ‘Kill your Darlings’, recentemente presentato a Cannes Lions.

YeSeul Kim di Crafted e Amy Williams di Good-Loop parleranno di Sostenibilità nell’advertising digitale. A seguire, Roberto Cingolani di Leonardo colloquierà con Ferruccio De Bortoli sui grandi temi della trasformazione digitale del Paese e sull’importanza di investire nelle ‘intelligenze naturali’.

La conferenza plenaria, ricorda un comunicato, ospiterà anche H-Farm e i suoi studenti e aziende come Amazon Ads e Twitch Ads, con Nicoletta Blesio di Twitch Italy che racconterà come i brand possano affrontare il cambiamento culturale generazionale. Giorgia Molajoni di Eni e Simone Zucca di Google infine saranno ospiti di un talk su come l’AI può impattare il futuro del settore, mentre Massimo Bullo di Vodafone interverrà sugli insights dell’Advertising Council di Iab.

Nel corso delle due giornate spazio anche alle opportunità di incontrarsi di persona con un ricco programma di eventi aggiuntivi all’interno della Vision Arena (consultabile online su Iabforum.it), workshop e speed date.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.