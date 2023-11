Materie prime e design: così Genuina vuole rivoluzionare il mondo del pet food

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di ottobre 2023 di Forbes Italia. Abbonati! Il gourmet in ciotola, la versione nuova e raffinata dell’alimentazione dei nostri cuccioli: sono questi gli ingredienti del successo di Genuina Pet Food, un’attività imprenditoriale nata dalla passione dei suoi fondatori per il mondo cinofilo. Si tratta di un’azienda produttrice di alimenti per cani, forte dell’alta qualità dei prodotti ottenuti con materie prime di primissima scelta e dell’innovazione tecnologica che ottimizza le grammature dei pasti, già cotti e pronti all’uso, proponendo in commercio prodotti eleganti ed unici nelle diverse linee.

Si tratta di un nuovo concetto di lifestyle per il pet food. L’obiettivo è quello di valorizzare il design del prodotto con uno stile essenziale e raffinato, con l’obiettivo di continuare a garantire un forte impegno verso la sostenibilità, ricercando e scegliendo packaging 100% riciclati e poi riciclabili.

Con l’idea che i prodotti pet food non debbano più stare nascosti nelle case, ma esserne parte integrante, l’azienda ha creato una collezione di cofanetti raffinati ed esclusivi, che sono perfetti per valorizzare l’armonia degli ambienti che condividiamo con i nostri amici a quattro zampe. Sono pensati per essere facili da portare in vacanza, una valida alternativa alla cucina casalinga anche in viaggio, offrendo una soluzione pratica e deliziosa per soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Le monoporzioni da 30, 90 e 200 grammi soddisfano il fabbisogno giornaliero dei cani, eliminano gli sprechi giornalieri e garantiscono la continua freschezza del cibo. Marcello Negri è il titolare dell’azienda.

Perché le persone decidono di scegliere un prodotto gourmet per i loro animali? Qual è l’idea che sta alla base del vostro progetto imprenditoriale?

L’idea è nata per soddisfare un’esigenza personale. Io ho sempre cucinato il cibo per i miei cani e questo mi occupava tanto tempo. Nonostante ciò non volevo far rinunciare i nostri cuccioli alla possibilità di mangiare in modo sano. Io e mio fratello Filippo avevamo già delle attività nel settore alimentare: analizzando il mercato, ci siamo resi conto che c’era questo spazio importante tra la cucina casalinga e il miglior prodotto industriale, e dunque abbiamo concentrato la nostra attenzione studiando un cibo di qualità. Inizialmente era nato per noi e per una nostra cerchia di amicizie, in seguito abbiamo visto che poteva diventare una risposta a tante esigenze di altri. Abbiamo deciso di creare un food casalingo e trasferirlo in un concetto industriale. Questo per portare dei vantaggi: tra questi la pezzatura, il fatto di essere già cotto, pronto all’uso, di potersi conservare fuori dal frigo, poter trovare l’equilibrio tra prodotto di qualità, comodo e da portare con sé tutta la giornata.

Priorità a ottime materie prime: come riuscite a garantirne la qualità?

Nel modo più semplice, siamo partiti decidendo di fare un prodotto con materie prime human-grade: cioè materie prime gradite all’uomo, ma con tutta l’attenzione per l’apparato digerente del cane.

Cibo di qualità ma non solo. C’è anche l’attenzione al packaging.

Trattandosi di un prodotto innovativo abbiamo voluto dargli un vestito particolare che riuscisse a trasmettere immediatamente il target del cibo e la qualità. Questa estetica ci ha permesso di dialogare con tutto quel mondo che è fashion e lifestyle. Il mondo della moda, del design. Abbiamo partecipato al Fuori Salone e anche a Pitti Pets, ovvero lo spazio esclusivo dedicato al mondo degli animali di Pitti Uomo a Firenze. Questo aspetto legato alla confezione ci aiuta molto a posizionarci e venderci sul mercato in un certo modo.

Genuina è un prodotto adatto per chi ha poco tempo. Quali sono i vostri clienti tipo?

La nostra azienda propone un servizio per chi come noi divide il tempo e lo spazio con il proprio cane, sia a casa che in ufficio. Il nostro pubblico è chi ha queste esigenze, il nostro cliente è attento all’alimentazione del proprio cane e vuole in ogni momento della giornata – o in qualsiasi posto si trovi – avere a disposizione il prodotto.

So che avete instaurato delle collaborazioni imprenditoriali piuttosto importanti.

Le esigenze che ti ho appena elencato si ritrovano anche quando si è in vacanza o al ristorante. Ci sono realtà molto attente, con i nostri prodotti abbiamo infatti allestito per il primo anno spiagge di alto livello come Alpemare di Forte dei Marmi. Abbiamo anche un’importante collaborazione con i locali di Briatore Crazy pizza, che da Milano a Montecarlo ospitano il nostro prodotto in un menù dedicato. E ancora, nell’ambito hospitality abbiamo iniziato a collaborare con Grand Hotel et De Milan, STRAFhotel e con resort di prestigio come L’Andana.

Quanto tempo fa siete partiti con Genuina?

Abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2019. Come dicevo, si trattava di un esperimento nato per esigenze personali. Ad oggi, dopo quasi quattro anni, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ora abbiamo deciso di alzare l’asticella ancora un po’, pur rimanendo consapevoli di essere una realtà di nicchia.

Produrrete cibo per altri animali?

Fra i prossimi obiettivi vogliamo ampliare la nostra gamma, dare la massima scelta per i gusti del cibo per cani, ad esempio abbiamo introdotto la selvaggina che sta andando molto bene, il prossimo goal è il primo pranzo a gusto pesce, per poi concentrarci su alcuni prodotti per il gatto. Sarà una sfida importante già in fase sperimentale, ci auguriamo l’anno prossimo di essere pronti per la realizzazione del progetto.

Puntate anche a collaborazioni e progetti all’estero?

Per quanto riguarda le strategie commerciali c’è in atto dall’anno scorso l’ampliamento del mercato estero. Oggi siamo già presenti in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Austria e Svizzera.

