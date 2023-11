Apple è ancora il marchio più forte del mondo. Anche Gucci, Ferrari e Prada nella Best Global Brands 2023

Le aziende che operano in più settori sono più stabili, ottengono una crescita del fatturato più elevata, rimangono più redditizie e beneficiano di una maggiore crescita del valore di marca. Per queste aziende, il focus sulla marca piuttosto che sul prodotto gioca un ruolo più importante nel guidare la scelta (+12% rispetto alla media), il che significa che possono soddisfare più esigenze dei clienti, all’interno e tra le diverse categorie. Il report analizza la performance finanziaria, l’influenza del brand nel processo d’acquisto e la sua forza competitiva.

La top 10

Nella top 10 a spiccare sono i brand statunitensi che si aggiudicano 6 posizioni, 2 sono i brand tedeschi (entrambi dell’automotive) e 2 asiatici (uno coreano e uno giapponese). Apple si conferma in vetta. Le ragioni? Come si legge nel report di Interbrand, “Apple aiuta molti di noi a giocare, connettere, fare, stare meglio (l’ultimo Apple Watch è stato presentato come un dispositivo per la salute), muoverci nella finanza (ancora una volta quel conto) e altro ancora. Si dice che presto potrebbe aiutarci anche a Muoverci”. Apple quindi ha saputo diversificare per intercettare le esigenze dei consumatori.

Apple – Valore del brand: 502,680 miliardi di dollari – Crescita: +4%; Microsoft – Valore del brand: 316,659 miliardi di dollari – Crescita: +14%; Amazon – Valore del brand: 276,929 miliardi di dollari – Crescita: +1%; Google – Valore del brand: 260,260 miliardi di dollari – Crescita: +3%; Samsung – Valore del brand: 91,407 miliardi di dollari – Crescita: +4%; Toyota – Valore del brand: 64,504 miliardi di dollari – Crescita: +8%; Mercedes-Benz – Valore del brand: 61,414 miliardi di dollari – Crescita: +9%; Coca-Cola – Valore del brand: 58,046 miliardi di dollari – Crescita: +1%; Nike – Valore del brand: 53,773 miliardi di dollari – Crescita: +7%; BMW – Valore del brand: 51,157 miliardi di dollari – Crescita: +10%.

Le italiane in classifica