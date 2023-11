Coldiretti: la nuova presidente di Terranostra è Dominga Cotarella

, l’associazione italiana degli agriturismi promossa da Coldiretti, ha scelto la sua presidente:eletta in occasione dell’assemblea nazionale che si è svolta a Palazzo Rospigliosi a Roma.

“Dominga – spiega Terranostra – racconta, propone, celebra e promuove in tutto il mondo i vini pregiati prodotti in tre terre straordinarie: la Tuscia dove tutto è iniziato, l’Umbria e Montalcino in Toscana. Insieme alle cugine Marta ed Enrica”.

La nascita di Fondazione Cotarella

Nata a Orvieto, Dominga è laureata in Scienze Agrarie all’Università della Tuscia. Fin dall’adolescenza ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia e attualmente è ad di Famiglia Cotarella, azienda leader nel mondo vitivinicolo.

Nel 2017 Dominga e le cugine Marta ed Enrica hanno fondato Intrecci, Accademia di Alta Formazione di Sala, con lo scopo di formare professionisti e manager di altissimo livello nel mercato del lavoro e della ristorazione.

Nel 2021 è nata Fondazione Cotarella, con l’obiettivo di promuovere e sostenere stili di vita, abitudini, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale.

Nel dicembre 2022, Cotarella ha ottenuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2023 è diventata presidente di Coldiretti Terni.

L’agriturismo come mezzo di diffusione della cultura del cibo

La famiglia Cotarella gestisce la Fattoria Tellus, una fattoria didattica situata in Umbria inclusiva per tutti i bambini. Dall’orto alla vigna didattica, dal prendersi cura degli animali ai laboratori di cucina e sensoriali, rappresenta un luogo che permette di apprezzare la stagionalità dei prodotti e condividere la bellezza del gioco e dello sport all’aperto.

“L’agriturismo non è solo uno straordinario volano economico per i territori e per le aree interne del paese, ma rappresenta anche un potente mezzo di diffusione della cultura del cibo e dell’arte della cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco”, spiega il neo presidente Cotarella.

“Il turismo rurale nazionale è trainato da un’agricoltura che è la più green d’Europa con la leadership Ue nel biologico con 80mila operatori, il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (325), 526 vini Dop/Igp e 5547 prodotti alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori”.

L’elezione del nuovo consiglio direttivo

Oltre a Cotarella sono stati eletti due vicepresidenti, Diego Scaramuzza e Simone Ciferni, e il consiglio direttivo composto da: Eleonora Masseretti, Stefania Grandinetti, Davide Busca, Marco Masala, Simone Ferri Graziani, Elena Tortoioli, Margherita Sartorio. E ancora Manuel Lombardi, Tiziana Torelli, Giuseppe Caruana, Teo Musso e Carmelo Troccoli.

Coldiretti Umbria ha espresso grande soddisfazione per l’elezione alla presidenza di Cotarella e per la nomina in consiglio di Elena Tortoioli, presidente Terranostra Umbria: “Un riconoscimento anche per il lavoro svolto sul nostro territorio, per potenziare la vera ospitalità rurale, valorizzando produzioni agroalimentari e ambiente”.

