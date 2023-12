Acer debutta nella smart mobility con la sua prima bici elettrica e sostenibile

Ebii, la prima e-bike di Acer

Pratica, tecnologica e concepita per domare con intelligenza le vie ciclabili urbane. Sono le caratteristiche di, la prima e-bike con cuidebutta in questo segmento nel mercato della smart mobility, dove l’azienda conosciuta in tutto il mondo per i suoi personal computer green , e non solo, è già presente con una gamma di monopattini elettrici.

Presentata a Parigi a fine ottobre con un evento dedicato intitolato ‘Own the city‘, ebii si fa notare fin dalle linee, pulite e modulari, dal design innovativo come innovativo vuole essere il sistema di intelligenza artificiale che adatta il supporto del motore alle condizioni di guida, regolando il consumo di energia. Sempre restando all’interno del limite di 25 kilometri orari, per un’autonomia di 110 km e con una batteria, facilmente estraibile, caricabile in 2 ore e mezza.

Ad esaltare le geometrie semplici e pulite di ebii contribuiscono anche le ruote, dalle dimensioni contenute e ad altezza motore, nonché le linee caratteristiche della forcella monobraccio e del carro posteriore, insieme al manubrio flat. Qui trova alloggiamento il display con tutte le informazioni utili e che si integrano nell’app ebiiGo.

La bici sostenibile e intelligente

A confermare l’attenzione alla sostenibilità caratteristica di casa Acer, oltre a una “carbon footprint” ridotta al minimo, le gomme in materiali riciclabili. Mentre il sensore anticollisione posteriore e le ben visibili luci a led garantiscono sicurezza a chi guida.

“La nuovissima Acer ebii rappresenta un’ulteriore declinazione del nostro impegno per la sostenibilità attraverso la tecnologia e il design creativo, spinta ancora più in là dal desiderio di migliorare la mobilità e le esperienze degli utenti”, ha affermato Jerry Kao, Co-Coo di Acer. “Mentre i pendolari urbani che cercano soluzioni convenienti, sicure ed ecologiche, trovano il supporto dell’assistenza AI di Acer ebii con le sue innovative funzionalità di sicurezza e che consentono loro di andare oltre, più velocemente”.