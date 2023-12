Forbes di dicembre in edicola con gli allegati Small Giants e Responsibility

È in edicolacon due allegati: Forbes Small Giants, il magazine che racconta le eccellenze delle pmi italiane e Forbes Responsibility, la selezione di Forbes dei 100 campioni della sostenibilità.

In copertina del numero 74 del magazine, Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision, che con la sua società ha contribuito al restauro completo e alla valorizzazione di quasi 400 edifici tra monumenti, chiese e palazzi storici. Tra le storie, si parla della partnership tra Marchesi Antinori e Banca Intesa per un’operazione chiusa in America: la prima volta che un’impresa italiana investe in Napa Valley.

Inchieste e e approfondimenti

Tanti approfondimenti come quello sul futuro dell’Ia. Per Elon Musk e Bill Gates l’intelligenza artificiale potrebbe sfuggire al controllo dell’umanità e arrivare a distruggerla. Per molti scienziati è impossibile, perché l’IA non possiede coscienza, desideri o emozioni. Per qualcuno bisogna frenare il suo sviluppo, per altri accelerarlo. Di certo ora i governi devono decidere se e come intervenire. La chiave sarà trovare un equilibrio: garantire la sicurezza, ma senza soffocare l’innovazione.

A ottobre The Walt Disney Company ha festeggiato il centenario. Gli italiani sono stati tra i primi a innamorarsi di Topolino, che è arrivato nel 1930 e continua a catturare l’immaginazione di intere generazioni. “È un onore far parte della cultura del Paese”, dice il country manager Daniel Frigo. Si parla poi del prosecco: è il vino italiano più esportato e più copiato nel mondo e deve affrontare una nuova sfida: il calo dei consumi globali.

L’allegato Small Giants

La cover story di Small Giants è dedicate al fondatore di Dyanema, brand che opera flipping immobilare. Cristian Trio, il fondatore, ha contribuito al processo di riqualificazione urbanistico finalizzato a gettare le basi per le città circolari. In questo numero anche l’Academy di Bebe Vio, una scuola inclusive nata per dare ai giovani portatori di protesi di arto, il sostegno, le strutture e le possibilità per fare carriera.

Chiude il pacchetto di Forbes lo speciale 100 responsibility, l’annuale selezione delle 100 aziende che si sono distinte per l’attenzione alla sostenibilità nel 2023 raggruppate per diversi settori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .