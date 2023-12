La società di travel-tech che aiuta gli hotel a massimizzare le opportunità del digitale

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Diciannove anni fa Andrea Delfini ha fondato Blastness, una delle prime aziende travel-tech al mondo, aiutare gli hotel indipendenti a cogliere le opportunità dei nuovi mercati digitali. La vendita online delle camere e la flessibilità tariffaria dei nuovi canali digitali hanno generato due nuove e grandi opportunità di marginalità: la possibilità di vendere direttamente i soggiorni sui siti web e la possibilità di venderli in ogni istante al miglior prezzo accoglibile dal mercato, ottimizzando sia l’occupazione, sia i ricavi.

Come funziona Blastness

“L’aspetto più interessante e più gratificante dal punto di vista imprenditoriale”, spiega Delfini, “è che il costo dell’insieme dei sistemi e dei servizi necessari per ottimizzare la vendita diretta e il revenue management è molto inferiore alle maggiori marginalità che si possono ottenere.” È su questa combinazione che è nata e che si sviluppa Blastness, che vuole sviluppare le marginalità degli hotel clienti. Il pay-off rivolto al mercato è infatti ‘growing your business’.

Oggi l’azienda, con oltre 140 dipendenti, ha più di 1.000 strutture clienti. Da 12 anni è il primo provider di sistemi di distribuzione elettronica per hotel cinque stelle in Italia e ha transato sui propri sistemi, nei primi dieci mesi del 2023, prenotazioni per oltre 1 miliardo di euro. Per tutti questi motivi la visione di Blastness è oggi più concreta che mai: “Nel 2023 in diverse destinazioni il fatturato diretto online dei siti dei clienti ha superato i volumi di booking.com. Un risultato straordinario che va ben oltre le nostre aspettative. Possiamo dire di essere di fronte a una rivoluzione del settore alberghiero, in cui l’hotel può gestire in modo diretto la maggior parte della vendita di camere”.

Cosa distingue l’offerta di Blastness

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Blastness è la proposta contrattuale definita come partnership che prevede la retribuzione di sistemi e servizi, secondo un piano prestabilito, in relazione al raggiungimento di obiettivi concordati di sviluppo del canale diretto online e di aumento delle marginalità. Questa modalità ha consentito all’azienda di acquisire un know-how superiore a quello di un semplice fornitore di tecnologia, integrando piattaforme con un team di consulenti che affianca gli hotel durante tutto il progetto.

Blastness finanzia così i progetti di evoluzione digitale e garantisce alla struttura partner il ritorno sull’investimento. L’azienda opera comunque anche in modalità di semplice fornitura, in cui il cliente sceglie i servizi o le piattaforme tecnologiche a seconda delle sue necessità. La terza linea di business è in ambito web advertising: la proposta di gestione di campagne su motori di ricerca e metamotori con pagamento di un costo di commissione, inferiore al 50% dei costi medi di intermediazione di terze parti, calcolato sul valore delle prenotazioni convertite e tracciate.

E Blastness, selezionata nel 2017 nel programma Google strategic partner tra le 30 aziende in area Emea a maggior sviluppo potenziale, è oggi il primo inserzionista in Italia per campagne di web advertising nel tourism & travel. Un altro elemento distintivo è la completezza dell’offerta: l’azienda rappresenta il più ampio one stop shop per tecnologie e servizi per la gestione della distribuzione elettronica e revenue management nel settore alberghiero.

Negli ultimi anni, inoltre, Fox Technologies, la startup di ricerca e sviluppo del gruppo Blastness, con oltre 30 profili specializzati, ha effettuato importanti investimenti in ambito big data e intelligenza artificiale, realizzando una suite che integra e mette in relazione dati e sistemi, anche di terze parti, in una piattaforma che, tramite report e panelli di controllo interattivi, consente all’hotel di avere una completa lettura dell’andamento e permette di intervenire in modo immediato sulle strategie tariffarie e sulla distribuzione.

Sfruttare gli algoritmi di intelligenza artificiale

Sono diversi i sistemi della Blastness Suite che si basano su algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning: dal revenue management system, che suggerisce in tempo reale le tariffe ottimali di vendita elaborando dati interni e del mercato, alla market intelligence, che definisce, momento per momento, il set competitivo dinamico, fino al bid management system per la gestione automatizzata delle aste su campagne di advertising.

Per dare un’idea dell’efficacia dell’IA applicata nel settore alberghiero, basti sapere che il Bms Blastness gestisce oltre 60mila aste all’ora, sette giorni su sette, 24 ore su 24, in sette lingue e 200 paesi. Per quanto riguarda i progetti futuri, Blastness nel 2023 ha avviato un progetto di internazionalizzazione tramite la costituzione di una società nel Regno Unito e una negli Usa.

“Abbiamo affidato a una delle big four uno studio del nostro mercato potenziale nei principali paesi e un’analisi dello scenario competitivo. È emerso che nello scenario internazionale siamo una delle aziende con l’offerta più completa per gli hotel indipendenti e che l’Italia ha il maggior numero di hotel indipendenti al mondo. Siamo pertanto convinti di poter diventare una delle aziende leader a livello globale in questo settore. E già alcune delle nostre tecnologie più avanzate hanno suscitato l’interesse di catene alberghiere internazionali”.

