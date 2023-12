Forbes Women incontra Andreina Longhi, founder & ceo di Attila& Co.

La moda è sempre stata la sua passione, fin da piccola. E ha fatto diventare questa passione anche il suo mestiere, unendola a un’interesse nato più avanti nel tempo: la comunicazione. L’ospite di questa puntata di Forbes Women è Andreina Longhi, founder & ceo di Attila& Co.

La storia di Andreina Longhi

La storia di Andreina Longhi nasce dalla sua duplice passione per la bellezza e la comunicazione. Negli anni la manager ha lavorato per aziende del lusso come Max Mara, Valentino, Calvin Klein, Versace, Gucci, e Montblanc. Poi, nel 1981, ha fondato Attila&Co., agenzia di comunicazione che opera in diversi comparti del lusso dalla moda al beauty e, di recente, anche nel food e nell’hospitality.

“La curiosità è stata per te un ‘motore’, un modo per scoprire ciò che è nuovo e prezioso in un mondo che cambia continuamente”, ha raccontato. La stessa curiosità che le ha permesso di diventare una voce importante del panorama della comunicazione.

Certo, se prima il lavoro del pr era quello di organizzare feste, cocktail e cene, soprattutto momenti ludici quindi, oggi il mestiere del comunicatore si è evoluto e ha cambiato i suoi paradigmi.

Nel 1981 Andreina ha fondato l’agenzia Attila& Co. con sedi a Milano e Shanghai. La sede milanese prevede ci chiudere il 2023 con ricavi pari a 4,5 milioni di euro, in crescita di circa il 15% sul 2023.

Con la manger, che con la sua azienda opera anche nel mercato cinese, si è anche parlato dei consumatori cinesi, che stanno diventando sempre più al centro delle scelte di acquisto. Se gli influencer si fanno pagare molto “per fare ben poco, come postare una sola foto indossando una capo, il governo cinese sta intervenendo legislativamente su questo paradosso”.

Oltre al lusso, per Andreina Longhi anche l’amore per l’arte ha costituito una colonna portante della sua vita. E infatti, come ha raccontato a Forbes Italia, il suo prossimo progetto sarà promuovere la cultura italiana nella Cina continentale nell’ambito di un caffè letterario.

Le skill che consiglia di coltivare ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nella comunicazione? Parlare inglese ed essere sempre mossi dalla curiosità.

La puntata può essere vista dal sito di Forbes Italia, sezione multimedia, in questa sezione.

