MLP Medical Spa, la clinica specializzata nella medicina estetica e antiaging a Torino

Una voce squillante ed energica ci raggiunge dall’altro capo del filo. È quella di Maria Luisa Pozzuoli, chirurgo plastico ed estetico con esperienza ventennale, che ̶ come lei stessa fa sapere ̶ ha fissato l’intervista di buonora per poi dedicarsi ai suoi pazienti, che la terranno impegnata fino a sera. Li riceve a Torino, nel suo studio MLP Medical Spa, uno spazio di 400 metri quadrati, al civico 23 di via Santa Teresa, a due passi da piazza Solferino, inaugurato all’inizio del 2020.

Qual è la mission della struttura da lei creata?

L’obiettivo è prendere in carico il paziente a 360 gradi, in modo da trattare tutte le patologie connesse a una determinata condizione. Per esempio, una paziente che si rivolge a noi per trattare la cellulite o l’adiposità localizzata potrebbe avere sottostanti patologie circolatorie o linfatiche, che devono essere curate con l’aiuto del flebologo o del chirurgo vascolare. E ancora, un’assistita destinata all’addominoplastica o a una liposuzione deve prima perdere il peso in eccesso, con il supporto di un dietologo. Nella clinica sono presenti anche specialisti in ortopedia, in medicina antiaging e rigenerativa, in ginecologia con focus sulla menopausa. A completare il team ci sono io, che svolgo gli interventi di chirurgia estetica presso una clinica esterna e che, insieme ad altri tre colleghi, mi occupo di medicina estetica, con procedure iniettive e non iniettive e con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia.

Nel vostro centro avete anche una parte riservata alla genetica.

Sì, ci occupiamo di nutrigenomica, branca della medicina molecolare che studia i rapporti tra alimentazione, malattie e corredo genetico individuale, per elaborare diete personalizzate. I test si eseguono nella maggior parte dei casi con tampone salivare.

La struttura è aperta da circa tre anni, ma il suo percorso professionale è iniziato molto prima.

Esatto, mi sono laureata in Medicina nel 1996 e ho ottenuto la specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale nel 2002. Ho poi conseguito un master in Chirurgia estetica all’Università degli Studi di Milano nel 2003, in seguito al quale ho iniziato la mia attività come libera professionista.

Quanti pazienti si rivolgono al vostro centro?

In anagrafica ho circa 7.500 pazienti attivi, che cioè frequentano periodicamente lo studio. A questi si aggiungono poi i nuovi pazienti, che in genere accolgo io, indirizzandoli, ove necessario, ai vari specialisti che lavorano nella struttura.

Quali sono gli interventi di chirurgia estetica più richiesti oggi?

Al primo posto c’è la mastoplastica additiva, seguita dalla rinoplastica. La liposuzione, che fino al 2022 era ̶ anche secondo i dati dell’Isaps (International society of aesthetic plastic surgery, Società internazionale di chirurgia plastica ed estetica) ̶ tra gli interventi più richiesti, ora, con l’avvento di macchinari di ultima generazione, ha subìto una riduzione.

E per quanto riguarda la chirurgia estetica maschile?

Negli ultimi 18 anni i pazienti maschi che hanno deciso di sottoporsi a interventi estetici sono aumentati di circa il 250%. Un dato in continua crescita, che vede l’Italia posizionarsi al quinto posto nel mondo per numero di operazioni effettuate ogni anno, collocandosi subito dopo Stati Uniti, Cina, Brasile, Giappone. Tra gli interventi più richiesti, si annoverano rinoplastica, addominoplastica, trapianto di capelli.

Nel complesso, qual è la filosofia che anima e guida il suo lavoro?

Esercito la mia attività con passione e dedizione. Ricerco la cura per i dettagli e continuo ad aggiornarmi, attraverso corsi e congressi in tutto il mondo. Credo che la chirurgia estetica sia un’arte, in cui non si ha però a che fare con una tela o con il marmo, ma con il corpo umano.

